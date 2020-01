WhatsApp: Dark Mode nun für alle Beta-Tester verfügbar

Endlich ist es soweit: der Dark Mode hält in WhatsApp Einzug. Zwar vorerst nur in der neuesten Beta­version, an der Test­phase kann aber jeder User teil­nehmen. Das Erschei­nungs­bild über­rascht etwas.

„Bald kommt der Dark Mode“, schrieben wir in einer Meldung bezüg­lich des dunklen WhatsApp-Designs im Oktober 2018. Leider hat es deut­lich länger gedauert als erwartet, das Feature steht aber nun für das Android-Betriebs­system zur Verfü­gung. Sie müssen ledig­lich am offenen Beta-Test­programm des Messen­gers teil­nehmen und auf die Version 2.20.13 aktua­lisieren. In den Einstel­lungen im Chat-Menü findet sich schließ­lich der Dark Mode wieder. Die Gestal­tung hebt sich aber deut­lich von älteren Fassungen des Features ab.

WhatsApp nun für alle mit dunklem Anstrich



WhatsApp mit aktiviertem Dark Mode WhatsApp mit aktiviertem Dark Mode



Links Dark Mode, rechts Standard-Theme Links Dark Mode, rechts Standard-Theme

Der WhatsApp-Dark-Mode in Aktion

Rund 16 Monate vergingen seit dem ersten Lebens­zeichen des Dark Mode von WhatsApp bis zur Verfüg­barkeit. Letz­tere ist aber auch jetzt nur gegeben, wenn Sie beim kosten­losen Beta-Test­programm mitwirken. Es war eine holp­rige Odyssee, welche das neue Design auf sich nahm, die Gestal­tung wurde häufig geän­dert, das Entwick­lerstudio inte­grierte die Option, versperrte sie aber vor der Allge­mein­heit. Anhand des gut vernetzten Portals WABetaInfo gab es öfters Eindrücke vom Dark Mode. Die jetzige Fassung dürfte so ziem­lich final sein, weicht aber von dem häufig verwen­deten Farb­schema der Funk­tion (Grau und Schwarz) ab.Eigene Texte haben im Dark Mode einen dunkel­grünen Hinter­grund, unter dem Geschrie­benen der Konver­sati­onspartner ist ein äußerst dunkles Grau erkennbar. Frühere Screen­shots zeigten einen merk­lich helleren Grauton, der für sämt­liche Teil­nehmer galt.



Die Dark-Mode-Option im Menü Die Dark-Mode-Option im Menü

Mit der jetzigen Aufma­chung lassen sich eigene und fremde Texte besser unter­scheiden. Die dunkel­grünen und dunkel­grauen Hinter­gründe kommen übri­gens nicht nur bei Geschrie­benem, sondern auch bei Multi­media­dateien wie Sprach­nach­richten, Fotos und Videos zum Einsatz. Die Chat-Über­sicht und Menüs sind in Schwarz mit dunkel­grauen Reitern gestaltet. Sie finden den Dark Mode in der WhatsApp -Anwen­dung unter Einstel­lungen (erreichbar über die drei kleinen Punkte) / Chats / Design. Hier lassen sich die Optionen „System­einstel­lung“, „Hell“ und „Dunkel“ auswählen. Beson­ders nachts bietet sich der Dark Mode an, um die Augen zu schonen. Des Weiteren können Sie bei Smart­phones mit AMOLED-Bild­schirmen dank der vielen schwarzen Berei­chen Strom sparen.