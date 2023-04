So geht's: WhatsApp-Konto parallel auf zwei Handys

Bereits seit Jahren ist der Multi-Geräte-Modus für den WhatsApp Messenger im Gespräch. Als die Funk­tion einge­führt wurde, waren viele Nutzer enttäuscht. Zwar kann das Smart­phone-Chat­pro­gramm neben dem Handy jetzt auch auf dem Computer - wahl­weise mit WhatsApp Desktop als App oder mit WhatsApp Web im Internet-Browser - genutzt werden. Es fehlt aber die Möglich­keit, weitere Smart­phones ins Messenger-Konto einzu­binden. WhatsApp Companion Modus ausprobiert

Screenshot/Logo. WhatsApp, Montage: teltarif.de WhatsApp kündigte an, das Multi-Geräte-Feature auf Zweit-Handys zu erwei­tern. Ende vergan­genen Jahres konnten erste Teil­nehmer am Beta-Programm von WhatsApp für Android die Funk­tion nutzen. Jetzt steht die Möglich­keit allen Beta-Testern offen, sofern sie die aktu­elle Version von WhatsApp Beta für Android aus dem Google Play Store geladen haben. iPhone-Besitzer sehen vom auf Smart­phones erwei­terten Multi-Geräte-Modus noch nichts.

Compa­nion Modus fällt nicht sofort auf

Wer die auch als Compa­nion Modus bezeich­nete Funk­tion nutzen möchte, muss schon genau hinsehen. Das Feature wird nirgends beworben und der Menü­punkt ist auf den ersten Blick nicht sichtbar. Nach der Neuin­stal­lation der aktu­ellen Android-Beta des WhatsApp Messen­gers wird die Anwen­dung geöffnet. Neuer Menüpunkt gut versteckt

Screenshot: teltarif.de An der Stelle, wo norma­ler­weise die eigene Handy­nummer einge­geben wird, klickt man statt­dessen auf das "Drei-Punkte-Menü" am oberen Bild­schirm­rand. Hier ist neben dem Zugang zu den Hilfe-Seiten nun auch der Punkt "mit bestehendem Konto verknüpfen" zu finden. Klickt man diesen an, so wird - wie von WhatsApp Desktop und WhatsApp Web gewohnt - ein QR-Code einge­blendet, der mit der WhatsApp-Anwen­dung auf dem Haupt­gerät einge­scannt werden muss.

Android-Smart­phone oder iPhone als Haupt­gerät

Wie sich im Test gezeigt hat, kann neben belie­bigen Android-Smart­phones auch ein iPhone als Haupt­gerät fungieren. Auf diesem Smart­phone muss auch keine Beta-Version von WhatsApp instal­liert sein, da das Zweit-Handy wie ein WhatsApp-Desktop- bzw. -Web-Client einge­bunden wird. Nur auf dem zusätz­lichen Handy ist die Beta-Soft­ware erfor­der­lich. Vorgangsweise wie von WhatsApp Desktop gewohnt

Screenshot: teltarif.de Die Kombi­nation aus Android-Smart­phone oder iPhone als Haupt­gerät und Android-Telefon als Zweit-Telefon funk­tio­niert somit, wenn auf dem zweiten Handy die aktu­elle Beta-Version von WhatsApp instal­liert ist. Ein Mobil­telefon von Apple kann wiederum noch nicht als Zweit-Handy für einen WhatsApp-Account genutzt werden, weil der Menü­punkt zur Verknüp­fung zusätz­licher Mobil­tele­fone fehlt. Das gilt auch für die Beta-Version von WhatsApp für iOS.

Auf Seite 2 lesen Sie unter anderem, welche Einschrän­kungen der Compa­nion Modus von WhatsApp derzeit noch mit sich bringt.