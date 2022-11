WhatsApp „Chat mit sich selbst“ in neuer Beta nutzbar

Wer schnell etwas in WhatsApp für sich selbst notieren möchte, muss ab sofort keine Behelfs­lösung mehr einsetzen. Der „Chat mit sich selbst“ wird in der Beta­ver­sion ausge­rollt.

Mit der neuen WhatsApp-Beta­ver­sion für Android hält endlich der „Chat mit sich selbst“ Einzug. Ab sofort ist es also möglich, Mono­loge im grünen Messenger zu führen. Auf diese Weise verwan­delt sich das Kommu­nika­tions­tool in eine Art Notiz­block. Erin­nerungen, Termine und wich­tige Ereig­nisse können direkt in WhatsApp fest­gehalten werden. Außerdem wird der Chat auf allen verknüpften Geräten ange­zeigt. Zuvor gab es nur umständ­liche Methoden, um sich selbst Mittei­lungen zukommen zu lassen. iPhone-Nutzer könnten eben­falls bald profi­tieren.

WhatsApp: „Chat mit sich selbst“ nutzbar

So sieht der „Chat mit sich selbst“ aus

WABetaInfo Wer häufiger Konver­sationen via WhatsApp führt, muss nun nicht mehr zwin­gend eine externe App bemühen, um Notizen fest­zuhalten. Durch WABetaInfo wurden wir darauf aufmerksam, dass der „Chat mit sich selbst“ in der Beta­ver­sion 2.22.24.11 für WhatsApp Einzug gehalten hat. Genauer gesagt handelt es sich um eine komfor­tablere Methode, dieses Feature zu nutzen. In unserem vorhe­rigen Beitrag zum Thema schil­derten wir bereits, wie man über eine Inter­net­adresse an die Funk­tion kommt. Ein Leser merkte zudem an, dass sich auch eine Gruppe mit einem anderen Kontakt erstellen und der Kontakt für Mono­loge entfernen ließe.

Bequem sind beide Alter­nativen nicht. Das wusste auch das Entwick­ler­studio, weshalb man selbst mit der eigenen Rufnummer jetzt als Kontakt in WhatsApp auftaucht. Doch nicht nur Android-Anwender sollen Zugriff auf die Erwei­terung haben. Für iOS befindet sich das Feature eben­falls in Arbeit. Es ist sogar möglich, dass manche User im Rahmen des Beta­test-Programms TestFlight bereits den „Chat mit sich selbst“ vorfinden.

Wie funk­tio­niert der „Chat mit sich selbst?“

Zunächst klicken Sie in der Chat-Sektion des Messen­gers auf die Sprech­blase rechts unten, um zur Kontakt­liste zu gelangen. Beim ersten Eintrag müsste es sich nun um den eigenen Kontakt handeln. WhatsApp macht diesen Umstand auch durch den Vermerk „Sende dir selbst eine Nach­richt“ unter dem Namen kennt­lich. In diesem Chat können Sie wie gewohnt Mittei­lungen schreiben und Medi­enda­teien teilen. Wurde der Chat einmal ange­schrieben, findet er sich in der regu­lären Chat­liste wieder.

