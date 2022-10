WhatsApp: "Chat mit sich selbst" macht Fortschritte

Demnächst hält in WhatsApp die Möglich­keit Einzug, dass Nutzer sich selbst schreiben können. Besser gesagt, eine unkom­pli­zierte Möglich­keit, dies zu tun. Bislang gibt es dieses Feature nur über einen unbe­quemen Umweg. Dass das Entwick­ler­studio für Besse­rung sorgen will, zeigt sich in den neuen Beta­ver­sionen für Android und iOS. Dort wurde der Hinweis „Sende dir selbst eine Nach­richt“ im Chat­fenster mit der eigenen Rufnummer ergänzt. Sobald die neue Funk­tion in einer kommenden Beta­ver­sion aktiv ist, taucht der Kontakt „Ich (du)“ in der Chat­liste auf.

WhatsApp bietet bald Mono­loge an

So sieht der neue Hinweistext aus

Andre Reinhardt In diversen Messen­gern wie Signal gibt es schon seit geraumer Zeit die Möglich­keit, sich selbst zu schreiben. Was zunächst kurios klingt, ist in manchen Situa­tionen durchaus nütz­lich. Beispiels­weise, wenn man private Notizen, Erin­nerungen oder Entwürfe aufbe­wahren möchte. WABetaInfo infor­miert derzeit darüber, dass das Feature „Mittei­lungen mit dir selbst“ ausge­rollt wird. Leider ist besagte Erwei­terung aber noch nicht fertig. Derzeit hat WhatsApp ledig­lich einen Hinweis­text im Chat­fenster mit der eigenen Rufnummer ergänzt. Bald ist die Funktion in der Chatliste integriert

WABetaInfo Zumin­dest ist dies ein Anzei­chen dafür, dass das Team an diesem Feature arbeitet und es in naher Zukunft zur Verfü­gung stellen dürfte. Wenn Sie die Beta­ver­sion 2.22.24.2 für das Android-Betriebs­system oder 2.22.23.70 für iOS nutzen, wird Ihnen zuvor erwähnter Hinweis ange­zeigt. Um diesen sehen zu können, muss jedoch der bishe­rige Umweg für Mittei­lungen an sich selbst gegangen werden.

Wie schreibt man sich aktuell in WhatsApp selbst?

Mit dem Messenger lassen sich Rufnum­mern direkt kontak­tieren, ohne dass diese im Adress­buch sind. Über diese Methode ist es auch möglich, die eigene Nummer anzu­schreiben. Öffnen Sie in einem Inter­net­browser die URL https://wa.me/49xxx (xxx steht für die Handy­nummer begin­nend ab der Ziffer „1“). Nullen, Klam­mern, Leer­zei­chen und Binde­striche erkennt das Kommu­nika­tions­tool nicht. Unser Beispiel bezieht sich auf eine Rufnummer mit deut­scher Länder­vor­wahl. Nach der Eingabe und der gefor­derten Bestä­tigung sollte sich das Chat­fenster öffnen. Dies funk­tio­niert auf allen WhatsApp-Platt­formen.

