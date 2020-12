Facebook stattet WhatsApp-Läden mit neuem Feature aus

Ob Bäcker, Gold­schmied, Beklei­dungs- oder Fahr­rad­laden: Wer in den Shop-Schau­fens­tern von WhatsApp etwas kaufen oder bestellen möchte, kann die Waren nun wie in einem Einkaufs­wagen sammeln und am Ende zusammen abschi­cken. Bislang musste jeder Artikel einzeln ange­fragt werden.

Funk­tion "Carts"

Die Carts genannte Funk­tion beschränkt sich aber jeweils auf die Ange­bote eines einzigen Anbie­ters. Um einen Händler über­grei­fenden Waren­korb, wie ihn etwa eBay anbietet, handelt es sich nicht. Und: Face­book weist ausdrück­lich darauf hin, dass eine Bestel­lung erst nach einer Bestä­tigung durch den Verkäufer verbind­lich wird. "Carts"-Funktion in WhatsApp

Bild: Facebook Grund­sätz­lich sollen die Shop-Schau­fenster den mühsamen Austausch mehrerer Nach­richten und Fotos, um Infor­mationen zu Produkten oder Dienst­leis­tungen zu erhalten, über­flüssig machen.

Um einen Katalog an Waren oder Dienst­leis­tungen zu erstellen, den sie in WhatsApp präsen­tieren können, brau­chen Anbieter die WhatsApp Busi­ness App. Face­book spricht damit insbe­son­dere kleine Händler an.

