WhatsApp Business kommt auf das iPhone

WhatsApp Business für iOS ist unterwegs WhatsApp Business ist bereits Anfang vergangenen Jahres für Android gestartet. Dabei handelt es sich um eine zusätzliche Chat-App, die speziell für Unternehmen gedacht ist, die auf diesem Weg mit Kunden kommunizieren möchten. Auf diesem Weg ist es aber prinzipiell auch Endverbrauchern möglich, den beliebten Messenger auf einem Smartphone gleich zweimal zu installieren. Das dürfte vor allem für Besitzer von Dual-SIM-Handys interessant sein, die zwei Rufnummern im gleichen Gerät betreiben.

Viele Hersteller von Android-Smartphones haben in den vergangenen Jahren bereits auf die Nachfrage nach einer doppelten Installation von Messaging-Anwendungen reagiert und bieten dieses Feature im Rahmen ihrer angepassten Betriebssystem-Version an. Apple bietet seit dem vergangenen Jahr ebenfalls Dual-SIM-Smartphones an. Beim iPhone XS (Max) und iPhone XR lassen sich eine eSIM und eine physische SIM-Karte kombinieren. Das Duplizieren von Messaging-Apps ist bei iOS aber bislang nicht vorgesehen.

Für Interessenten, die WhatsApp gleich zweimal auf dem iPhone installieren möchten, deutet sich nun eine Lösung an. Wie WA Beta Info berichtet, kommt WhatsApp Business auch auf das iOS-Betriebssystem von Apple. Wie unter Android kann die Anwendung naturgemäß nicht nur von Unternehmen, sondern auch von Endverbrauchern installiert werden, um den Messenger gleich zweimal auf dem Handy zu installieren.

In diesen Ländern ist WhatsApp Business für iOS bereits verfügbar

In ersten Ländern wie Mexiko, Brasilien und Frankreich ist WhatsApp Business den Angaben zufolge bereits im AppStore von Apple verfügbar. Dabei könnte es sich um einen Test handeln, bevor die Anwendung weltweit bereitgestellt wird. Offizielle Aussagen zur Verfügbarkeit der neuen WhatsApp-Version für iOS gibt es bislang noch nicht.

Da das Programm in erster Linie für Firmenkunden gedacht ist, bietet es auch einige Funktionen, die in der regulären WhatsApp-Version nicht vorhanden sind. Dazu gehören beispielsweise Kategorien, in die sich die Kunden einteilen lassen (Neukunde, neue Bestellung, Zahlung noch offen, Vorgang abgeschlossen etc.). Auch automatisierte Nachrichten lassen sich auf Wunsch verschicken. Dazu stehen Statistiken zur Verfügung.

Kurz nach dem Start haben wir WhatsApp Business für Android bereits einem Test unterzogen, den Sie in einer weiteren Meldung finden.

Auf einer Übersichtsseite vergleichen wir die wichtigsten Business-Messenger.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)