WhatsApp Business: Abonnement kommt, Banner eingeführt

WhatsApp hat diverse Neue­rungen für Unter­nehmen in Arbeit, unter anderem ein kosten­pflich­tiges Abon­nement. Mit diesem soll es Firmen möglich sein, bis zu zehn mit einem Account verknüpfte Geräte fest­zulegen. Stan­dard­nutzer werden wie gehabt auf maximal vier verknüpfte Geräte beschränkt. Im Zusam­men­hang mit dem Busi­ness-Premi­umpro­dukt über­arbeitet das Entwick­ler­studio außerdem die Sektion „Verknüpfte Geräte“ für Geschäfts­kunden. Diese Ände­rung und das Fest­legen eines Unter­neh­mens­ban­ners im Profil sind kostenlos. Letzt­genanntes Feature gibt es in der aktu­ellen WhatsApp-iOS-Beta.

Neue Features für WhatsApp-Busi­ness-User

So sieht „Verknüpfte Geräte“ bald bei WhatsApp Business aus

WABetaInfo Der aktu­elle Start­bild­schirm des WhatsApp-Bereichs „Verknüpfte Geräte“ passt weder optisch noch hinsicht­lich der Beschrei­bung zu Unter­nehmen. Diesen Umstand möchte das Team WABetaInfo zufolge ändern. Neue, auf den Kunden­sup­port anspie­lende Grafiken sollen demnächst zusammen mit einem über­arbei­teten Hinweis­text Firmen­mit­arbeiter empfangen. Ange­stellte und Führungs­kräfte erfahren, dass sich mehrere Kollegen über einen Account mit einem Kunden im selben Chat unter­halten können.

Diese Desi­gnan­pas­sung ist kostenlos, das geplante Abon­nement­modell aller­dings nicht. Mit diesem erhalten Unter­nehmen Zugriff auf zusätz­liche Features. Als Beispiel wird eine von vier auf zehn erhöhte Anzahl verknüpfter Geräte genannt. Das Abon­nement soll sowohl für Android als auch für iOS nutzbar sein. Es soll mit einer kommenden Busi­ness-Beta­ver­sion des Messen­gers erscheinen. Weiter­füh­rende Details sind noch nicht bekannt. Es bleibt abzu­warten, ob monat­liche oder jähr­liche Kosten entstehen und wie hoch diese ausfallen. Für Normal­nutzer bleibt WhatsApp weiterhin gratis.

Unter­neh­mens­banner starten in WhatsApp Busi­ness

Die Banner-Funktion von WhatsApp Business

WABetaInfo Wer seinem Firmen­profil einen indi­vidu­ellen Look verleihen möchte und ein iPhone besitzt, profi­tiert ab sofort von der neuen WhatsApp-Busi­ness-Beta­ver­sion für iOS. Die Version 22.9.0.70 führt laut WABetaInfo eine Banner-Option ein. Das Titel­bild ist groß­flä­chig hinter dem Profil­foto posi­tio­niert. Es misst 1211 x 681 Pixel. Falls Sie WhatsApp Busi­ness für das Apple-Smart­phone nutzen und am TestFlight teil­nehmen, erscheint bei akti­viertem Feature ein Hinweis­text in der Chat-Über­sicht. Klickt man diesen an, wird man direkt zur dazu­gehö­rigen Option weiter­geleitet. Für Android sollen die Banner eben­falls folgen.

