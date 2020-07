WhatsApp Business hat jetzt 50 Millionen Nutzer

Neue Funktionen für Kontaktaufnahme in WhatsApp Business

Bild: WhatsApp Die Busi­ness-Version des Chat­dienstes WhatsApp wird von immer mehr Klein­un­ter­nehmen einge­setzt, um mit ihren Kunden zu kommu­ni­zieren. Welt­weit verzeichne WhatsApp Busi­ness mitt­ler­weile mehr als 50 Millionen aktive Nutzer monat­lich, teilte der Dienst aus dem Face­book-Konzern heute in Menlo Park mit. WhatsApp Busi­ness ist eine eigen­stän­dige App, mit der Unter­nehmen beispiels­weise Waren oder Dienst­leis­tungen anbieten oder mit Kunden chatten können.

In der Busi­ness-App können Laden­in­haber zum einen Infor­ma­tionen wie Adresse, Öffnungs­zeiten und ihren Waren­ka­talog hinter­legen. Außerdem können die Firmen Antworten für häufig gestellte Fragen einrichten und diese in Chats als "Schnell­ant­worten" einfügen. Daneben bietet WhatsApp Busi­ness aber auch die Funk­tionen des herkömm­li­chen WhatsApp-Messen­gers, etwa Text- und Sprach­nach­richten oder die Über­mitt­lung von Dateien. Die Endkunden verwenden für die Kommu­ni­ka­tion ihre gewöhn­liche WhatsApp-Anwen­dung und müsse keine zweite App instal­lieren. Neue Funktionen für Kontaktaufnahme in WhatsApp Business

Bild: WhatsApp

Erst­ma­lige Kontakt­auf­nahme soll bald einfa­cher werden

Um die Nutzung von WhatsApp Busi­ness weiter voran­zu­treiben, soll nun die erst­ma­lige Kontakt­auf­nahme zwischen dem Geschäft und den Kunden erleich­tert werden. Bislang mussten poten­zi­elle Kunden die Nummer eines Unter­neh­mens, mit dem sie in Kontakt treten wollten, händisch einspei­chern. Künftig können sie einen vom Unter­nehmen zur Verfü­gung gestellten QR-Code einscannen und damit auto­ma­tisch einen Chat mit dem Unter­nehmen starten. Unter­nehmen könnten ihren QR-Code beispiels­weise in ihr Schau­fenster inte­grieren oder auf ihre Verpa­ckungen drucken, um möglichst viele Kunden schnell und einfach zu errei­chen.

Die WhatsApp-Platt­form wird von mehr als zwei Milli­arden Menschen welt­weit genutzt. Inner­halb des Face­book-Konzerns steht WhatsApp damit hinter der der "blauen" Face­book-App (2,5 Mrd. Nutzer) auf Platz zwei, noch vor Insta­gram und dem Face­book Messenger. Zum Konzern­er­gebnis trägt WhatsApp bislang aber nach Exper­ten­schät­zungen kaum bei. Face­book selbst schlüs­selt seine Einnahmen nicht nach seinen Platt­formen auf. Der Konzern verzeich­nete im vergan­genen Jahr einen Gewinn von knapp 18,5 Milli­arden Dollar (16,3 Mrd. Euro). Fast 99 Prozent der Einnahmen stammen aus der Werbung.

In einer Über­sicht verglei­chen wir die wich­tigsten Busi­ness-Messenger mitein­ander.