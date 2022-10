WhatsApp: Bugfix-Update & viele neue Features

Wer von ausblei­benden Benach­rich­tigungen bei den vergan­genen WhatsApp-Beta­ver­sionen geplagt wurde, kann nun ein Bugfix-Update instal­lieren. Damit sollte der Fehler des Beta­test-Programms des Messen­gers für Android behoben sein. Die Aktua­lisie­rung erschien nur einen Tag nach der Veröf­fent­lichung der Problem behaf­teten Fassung. Das Entwick­ler­studio hat also flott reagiert. Für Nutzer der regu­lären WhatsApp-Version können wir die Einfüh­rung neuer Features verkünden. Sowohl in Android als auch in iOS gibt es nun Reak­tionen auf Status­mel­dungen, Anruf­links und eine „Undo-Funk­tion“ für gelöschte Nach­richten.

Entwick­ler­studio weisen aus gutem Grund darauf hin, dass Beta­ver­sionen, also unfer­tige Itera­tionen einer Soft­ware, Probleme bereiten können. Wenn es sich um zwin­gend benö­tigte Anwen­dungen oder sogar Betriebs­system-Updates handelt, ist die Verwen­dung auf einem Alltags­gerät nicht ratsam. Vergan­genen Freitag berich­teten wir nicht nur über die ergänzte Link­erken­nung im WhatsApp-Status, sondern auch über einen Bug, welcher mit diesem Beta-Update für Android einher­ging. Am Samstag schob das Team aber bereits einen Patch nach.

Wer also am WhatsApp-Beta­test-Programm für Googles mobiles Betriebs­system teil­nimmt, sollte unbe­dingt die Anwen­dung aktua­lisieren. Auch wenn Sie keine Fehler durch ausblei­bende Benach­rich­tigungen haben, ist es nicht ausge­schlossen, dass diese unter­halb der neuen Version 2.22.22.16 zu einem späteren Zeit­punkt auftau­chen.

Zahl­reiche Neue­rungen für WhatsApp sind da

WhatsApp-Status-Reaktionen in Aktion

WhatsApp Inc. feilt gerade ausgiebig an den Status­mel­dungen. Die jüngste Neue­rung findet sich in den regu­lären Updates für Android und iOS wieder. So können Anwender nun mithilfe von acht Emojis auf den Status von Kontakten reagieren. Des Weiteren profi­tieren jetzt auch User der fertigen Fassung des Messen­gers von den Anruf­links. Diese lassen sich an gewünschte Teil­nehmer von Sprach- und Video­tele­fonaten weiter­leiten. Anruf­links können im Bereich „Anrufe" von WhatsApp kreiert und verschickt werden.

Wer eine Mittei­lung nur für sich gelöscht hat, hat außerdem die Möglich­keit, diese dank der Aktua­lisie­rung inner­halb von wenigen Sekunden wieder­her­zustellen. Ferner seien noch die Erwei­terungen für Gruppen-Admins genannt. Jene können nun Nach­richten von anderen Teil­neh­mern für alle löschen. Zu guter Letzt werden ab sofort ausschließ­lich Gruppen-Admins benach­rich­tigt, wenn ein Mitglied eine Gruppe verlässt.

Wer das WhatsApp-Konkur­renz­pro­dukt Signal nutzt, kann bald Stories inte­grieren.