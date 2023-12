WhatsApp: Screen-Sharing mit Ton befindet sich in Arbeit

Die Über­tra­gung der Display­inhalte via WhatsApp macht ohne Audio teils wenig Sinn. Demnächst ergänzt das Team den Sound. Einen Hinweis darauf gibt es in der jüngsten Beta für iOS.

Derzeit gleicht die Bild­schirm­frei­gabe in WhatsApp noch einem Stumm­film, das soll sich aber in Zukunft ändern. Das Entwickler­studio arbeitet daran, die Audio­über­tra­gung beim Screen-Sharing zu ergänzen. In der neuesten Beta­ver­sion der iOS-Ausgabe des Kommu­nika­tions­tools wurde das Feature entdeckt. Bislang haben aber selbst Beta­tester noch keinen Zugriff auf die Erwei­terung. Sobald die Funk­tion zu einem späteren Zeit­punkt aktiv geschaltet wird, gibt es mehr Möglich­keiten in den Video­chats. Beispiels­weise lassen sich Musik­videos zusammen betrachten oder gemein­same Arbeiten an Audio-Werken voll­ziehen.

WhatsApp: Bild­schirm teilen bald mit Ton

Audio für das WhatsApp-Screen-Sharing naht

WABetaInfo Vor einem Drit­tel­jahr star­tete das Screen-Sharing für alle Nutzer des zu Meta gehö­renden Messen­gers. Ob bei Einzel- oder Grup­pen­chats, Anwender können live zeigen, was sie auf dem Handy voll­führen. Leider ist diese Funk­tion ohne Sound nur bedingt alltags­taug­lich. Stumme Musik­videos, Film­trailer, Musik-Strea­ming-Apps oder Audio-Bear­bei­tungen machen keinen Sinn. Abhilfe naht, wie WABetaInfo heraus­gefunden hat. In der WhatsApp-Beta­ver­sion 23.25.10.72 für iOS gibt es einen Hinweis auf die Bild­schirm­frei­gabe mit Ton.

Beim Start des Screen-Sharings infor­miert ein Pop-up-Fenster über die Erwei­terung. „Hören Sie gemeinsam Video- und Musik-Audio“, heißt es im Hinweis­text. Darunter erklärt das Entwick­lers­tudio, dass auf dem Gerät abge­spielter Ton mit den anderen Personen im Gespräch geteilt wird. Dies scheint für sämt­liche Apps, Spiele und System­töne zu gelten. Für Android dürfte sich das Feature eben­falls in Arbeit befinden.

Weiter­füh­rende Infor­mationen zur neuen Funk­tion

Die akus­tische Über­tra­gung soll nur beim Teilen des Bild­schirms zum Einsatz kommen. Bei reinen Sprach­anrufen oder Video­anrufen steht diese Option nicht zur Verfü­gung. Wie schon das gängige Screen-Sharing dürfte auch das Screen-Sharing mit Audio Ende-zu-Ende-verschlüs­selt sein. Sobald das Feature startet, sollten Sie sich stets bewusst sein, dass jedweder Ton über­tragen wird. Sensible Infor­mationen wie intime Sprach­nach­richten sollten also während der Konver­sation nicht aufge­rufen werden. Dasselbe gilt natür­lich auch für die Bild­über­tra­gung. Meiden Sie bei der Bild­schirm­frei­gabe heikle Daten.

Während das Screen-Sharing mit Sound noch nicht nutzbar ist, ist der Status-Filter in der WhatsApp-Beta für iOS einsatz­bereit.