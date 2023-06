WhatsApp für Android & iOS: So sehen Videonachrichten aus

Mit den neuen Vorab­ver­sionen von WhatsApp halten audio­visu­elle Mittei­lungen in Android und iOS Einzug. iPhone-User finden in der WhatsApp-Beta zudem Screen-Sharing vor.

WhatsApp bringt Neue­rungen rund um Bewegt­bilder, zum einen Video­nach­richten und zum anderen die Bild­schirm­frei­gabe. Abseits reiner Audio-Mittei­lungen können ab sofort auch audio­visu­elle Mittei­lungen im Messenger über­tragen werden. Die Methode unter­scheidet sich von stan­dard­mäßig aufge­nom­menen Videos.

Das Feature steht in der aktu­ellen WhatsApp-Beta­ver­sion für Android und iOS parat. Über die Bild­schirm­frei­gabe schrieben wir zwar bereits, jetzt ist das Streamen des Display­inhalts während eines Video­anrufs aber auch auf iOS möglich. Voraus­gesetzt, man wurde in der benö­tigten WhatsApp-Beta frei­geschaltet.

WhatsApp führt Video­nach­richten ein

So sehen die WhatsApp-Videonachrichten aus

Bild: Andre Reinhardt Sprach­nach­richten gibt es schon lange, und sie werden auch rege genutzt. Das WhatsApp-Team erwei­tert seinen Messenger nun um Video­nach­richten. Zwar steht das Feature noch nicht in der regu­lären Fassung parat, dank eines groß­flä­chigen Beta­tests auf Android und iOS können Anwender es aller­dings auspro­bieren. Zunächst mag einem in den Sinn kommen, worin der Unter­schied zu konven­tio­nell aufge­nom­menen Clips liegt. Die Funk­tions­weise weicht tatsäch­lich stark ab. Um eine Video­nach­richt aufzu­nehmen, klicken Sie auf den Mikrofon-Button rechts unten. Nun halten Sie den erschei­nenden Kamera-Button gedrückt.

Es erscheint ein drei Sekunden langer Count­down. Während der Aufnahme lässt es sich zwischen vorderer und hinterer Kamera wech­seln. Die maxi­male Aufnah­medauer beträgt 60 Sekunden. Ein Kreis um das Video visua­lisiert die übrige Zeit. Video­nach­richten werden gene­rell in Kreis­form fest­gehalten. Haben Sie die Mittei­lung abge­schickt, erscheint sie als kleiner Kreis im Chat­fenster. Video­nach­richten werden auto­matisch abge­spielt. Bei der Wieder­gabe wird der Kreis vergrö­ßert. Mit einem Druck auf das Video kann es pausiert und fort­gesetzt werden. Empfangen lassen sich die Clips schon mit dem regu­lären WhatsApp. (via WABetaInfo).

Bild­schirm­frei­gabe in WhatsApp für iOS

Screen-Sharing in der WhatsApp-Beta für iOS

Bild: WABetaInfo Wenn Sie am TestFlight von WhatsApp für das iPhone teil­nehmen und auf die Fassung 23.12.0.74 aktua­lisieren, steht Ihnen mögli­cher­weise die Bild­schirm­frei­gabe zur Verfü­gung. Bei diesem Feature sieht das Gegen­über den Bild­schirm­inhalt des Absen­ders in Echt­zeit. Um von der Funk­tion Gebrauch zu machen, wird zunächst ein Video­anruf initi­iert.

Sollten Sie für das Feature frei­geschaltet sein, finden Sie eine neue Schalt­fläche mit einem Bild­schirm und einer Person vor. Ein Klick auf diesen Button startet die Über­tra­gung. Das Screen-Sharing lässt sich jeder­zeit stoppen. (via WABetaInfo).

Bei WhatsApp über Android Auto gab es Probleme, es sollte jetzt aber wieder reibungslos funk­tio­nieren.