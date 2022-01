WhatsApp: Durchgehende Sprachnachrichten kommen

WhatsApp-Beta mit nütz­lichem Feature ausge­rollt: Sprach­nach­richten werden künftig beim Wechsel in einen anderen Chat nicht mehr auto­matisch ange­halten und laufen auch beim Switch in den Status weiter.

Den meisten von uns ein wohl­bekanntes Szenario: Ein Bekannter schickt uns über WhatsApp eine Sprach­notiz. Während des Anhö­rens fällt uns auf, dass wir gestern schon eine ähnliche Message von einer Freundin als Text­nach­richt erhalten haben. Spontan wech­seln wir in den Chat mit der Freundin, was aller­dings zur Folge hat, dass die Sprach­nach­richt des Bekannten abbricht, und wir sie später noch einmal von vorne anhören müssen. Nervig, oder?

Auto­mati­sches Stoppen der Sprach­notiz entfällt

WhatsApp Beta Update

Bild: Pixabay Ähnli­ches passiert, wenn wir, während wir uns die Message anhören, in den Status des Chat­teil­neh­mers swit­chen oder uns ander­weitig in der App bewegen. Das soll sich nun ändern, indem Sprach­notizen weiter­laufen, egal, in welcher Kate­gorie wir uns bei WhatsApp gerade befinden.

Sprich: Mal eben schnell in einen anderen Chat oder in das Einstel­lungs­menü von WhatsApp zu wech­seln, ist künftig kein Problem mehr.

Nach der iOS Beta kommt das Update für Android

Noch befindet sich das neue Feature jedoch im Beta-Status. WABetaInfo hatte die Funk­tion bereits vor drei Monaten in einer WhatsApp-Beta für iOS gesichtet. Damals war zwar schon die Rede davon, die durch­gän­gigen Sprach­nach­richten auch bei Android einzu­führen, bei dem guten Vorsatz blieb es dann aber vorerst auch.

Bis jetzt, denn nun rollte WhatsApp eben­falls eine Android-Beta mit der Nummer 2.22.3.1 für Nutzer des Google-Play-Beta-Programms aus. Die neue Funk­tion ist in der aktu­ellen Beta zwar schon vorhanden, aller­dings noch nicht frei­geschaltet.

Screen­shot zeigt Vorschau des Sprach­notiz-Players

Als kleinen Vorge­schmack zeigt WABetaInfo hierzu jedoch schon mal einen Screen­shot mit der zukünf­tigen WhatsApp-Benut­zer­ober­fläche, auf dem die Einblen­dung eines kleinen Wieder­gabe­feldes am oberen Bild­schirm­rand zu sehen ist. Dieses ermög­licht es, die Sprach­nach­richt anzu­halten, fort­zusetzen oder zu schließen, während man sich durch die WhatsApp-Menüs oder Chats bewegt. WhatsApp: Globaler Sprachnotiz-Player in Android Beta-App

Screenshot: WABetaInfo Der soge­nannte „Globale Sprach­notiz-Player“ wird voraus­sicht­lich in einem der nächsten Beta-Updates frei­geschaltet sein, sodass auch wir ihn testen können. Außer dem Sprach­notziz-Player hat WhatsApp in diesem Jahr noch weitere Updates in Planung. Eines davon ist die Anzeige von Profil­fotos bei Push-Benach­rich­tigungen.