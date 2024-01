WhatsApp: Update-Management und Kanal-Umfragen

Meta wertet WhatsApp mit neuen Funk­tionen in Form eines Update-Manage­ments und Umfragen für Kanäle auf. Mit der Umfrage-Option haben Kanal­betreiber die Möglich­keit, ihrem Auftritt mehr Inter­akti­vität zu verleihen. Wiederum gibt die dedi­zierte Update-Sektion den Anwen­dern mehr Kontrolle über das Verhalten von Aktua­lisie­rungen. Das reali­siert der Messenger mit der Möglich­keit auto­mati­scher Updates und optio­nalen Benach­rich­tigungen bei Verfüg­bar­keit einer neuen Version. Die Neue­rungen stehen zunächst Beta­tes­tern von WhatsApp auf Android (Update-Manage­ment) und iOS (Kanal-Umfragen) zur Verfü­gung.

WhatsApp erhält Update-Manage­ment

Neue WhatsApp-Features starten

Screenshot/Montage: teltarif.de, Logo: WhatsApp Aktua­lisie­rungen für sämt­liche auf dem Android-Smart­phone instal­lierte Anwen­dungen lassen sich via Google Play regeln. So können Anwender von Soft­ware zu Soft­ware entscheiden, ob das Betriebs­system jene von selbst auf eine neue Version hieven soll. Doch auch wenn Sie sämt­lichen Apps das auto­mati­sche Update unter­sagt haben, lässt sich jetzt direkt in WhatsApp eine Ausnahme für den Messenger akti­vieren. WABetaInfo macht darauf aufmerksam, dass mit der Beta­ver­sion 2.24.2.13 des Kommu­nika­tions­tools für Android ein Update-Manage­ment Einzug hält. Die Update-Verwaltung

Bild: WABetaInfo In den Einstel­lungen gibt es hierfür ganz unten einen eigenen Menü­punkt. Es stehen zwei Anpas­sungs­mög­lich­keiten zur Verfü­gung. Zum einen lassen sich auto­mati­sche Updates über WLAN ein- und ausschalten. Sollte jedoch in Google Play die autarke Aktua­lisie­rung für WhatsApp aktiv sein, erhält das Chat­pro­gramm auch bei abge­schal­teter Option Updates. Zum anderen sind die Benach­rich­tigungen für neue Versionen regelbar. So können Sie entscheiden, ob Sie über neue WhatsApp-Aktua­lisie­rungen infor­miert werden wollen.

Umfragen für WhatsApp-Kanäle

Die Kanal-Umfragen

Bild: WABetaInfo Nutzer eines iPhones, die am TestFlight-Programm von WhatsApp teil­nehmen, dürfen sich eben­falls über eine Neue­rung freuen. Wie WABetaInfo berichtet, steht ein Update des Messen­gers auf 2.24.1.76 parat. Mit dieser Beta­ver­sion wird die Soft­ware um Umfragen für Kanäle erwei­tert. Dabei wird auf die Anony­mität großen Wert gelegt. Weder Kanal­besitzer noch Teil­nehmer können sehen, wer an einer Umfrage teil­genommen hat. Es lässt sich ledig­lich die Anzahl der abge­gebenen Stimmen für jede Option erkennen. Die Umfragen können je nach Wunsch des Kanal­betrei­bers eine oder mehrere Antwort­mög­lich­keiten enthalten.

