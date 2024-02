WhatsApp: Status-Updates werden wieder übersichtlicher

WhatsApp arbeitet offenbar an einer neuen Benut­zer­ober­fläche für die Status­aktua­lisie­rungs­leiste, über die Benutzer künftig eine Vorschau des ersten frei­gege­benen Status­updates erhalten.

Neue Benut­zer­ober­fläche für "Updates"

In der Vergan­gen­heit äußerten sich Nutzer frus­triert über das Layout für Status­aktua­lisie­rungen, das die Minia­tur­vor­schau geteilter Aktua­lisie­rungen durch das Profil­bild ersetzt hatte. Durch die Ände­rung kam es zu einem weniger intui­tiven Surf­erlebnis, da man jedes Update einzeln öffnen musste, um den jewei­ligen Inhalt anzu­zeigen. WhatsApp-Symbol

Bild: Pixabay / EyestetixStudio WhatsApp hat die Kritik offenbar ernst genommen, und laut WABetaInfo an einer Verbes­serung gear­beitet, die mit dem neuesten Update über das Google-Play-Beta-Programm wirksam wird. Dieses bringt die Test­ver­sion von WhatsApp für Android auf die Versi­ons­nummer 2.24.4.23. Wer sich als Tester für WhatsApp-Beta regis­triert hat, findet das Update im Google Play Store.

Die jüngste Beta-Version ermög­licht, die neu gestal­tete Benut­zer­ober­fläche für die Regis­ter­karte "Updates" auszu­pro­bieren. Oben auf der Regis­ter­karte befindet sich weiterhin die Task­leiste für die Status­aktua­lisie­rungen. Die darin enthal­tene Minia­tur­ansicht gibt nun jedoch eine Vorschau auf das erste frei­gege­bene Status­update, sodass Nutzer neue Updates nicht erst öffnen müssen, um deren Content zu erfahren.

Die neue Benut­zer­ober­fläche für die Status­aktua­lisie­rungs­leiste befindet sich derzeit noch in der Entwick­lung und wird mit einem zukünf­tigen Update final auf Android-Handys kommen. WhatsApp-Beta 2.24.4.23: Verbesserte Benutzeroberfläche für die Statusaktualisierungsleiste

Screenshot: WABetaInfo

Anheft­bare Kanäle sollen für mehr Über­sicht­lich­keit sorgen

Mit dem Update auf die Beta-Version für Android 2.24.4.3 wurde bereits bekannt, dass der Messenger-Dienst seinen Nutzern künftig ein Tool anbieten will, mit dem sie ihre Kanäle für zukünf­tige Updates der App ganz oben in der Kanal­liste anheften können. Kanäle, die am wich­tigsten sind oder am häufigsten aufge­rufen werden, können so prio­risiert und hervor­gehoben werden. Nutzen Sie zahl­rei­cher Kanäle gleich­zeitig, ermög­licht das mehr Ordnung und Über­sicht­lich­keit.

Seit dem nach­fol­genden Update für Android mit der Versi­ons­nummer 2.24.4.19 ähnelt das über­arbei­tete Update-Layout der aktu­ellen Benut­zer­ober­fläche auf der Regis­ter­karte "Chats" und bietet Nutzern dadurch ein vertrau­teres Erlebnis. Die Möglich­keit zum Anheften von Kanälen soll laut WABetaInfo nach der Instal­lation dieser Beta-Version jedoch noch nicht verfügbar gewesen sein.

Da die Funk­tion auch im jüngsten Beta-Update auf die Version 2.24.4.23 noch nicht vorhanden ist, wird diese mögli­cher­weise erst mit einem der nächsten Updates einge­führt.

Künftig soll es weitere Erwei­terungen für Kanäle geben, welche Sprach­notizen, die Admi­nis­tra­tion eines Kanals durch mehrere Personen, das Teilen eines Kanal-Updates als Status und das Erstellen sowie Teilen von Umfragen ermög­lichen.

