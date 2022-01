WhatsApp bekommt erstes Feature-Update im neuen Jahr

WhatsApp ist zwar der belieb­teste Smart­phone-Messenger. Hinsicht­lich der enthal­tenen Features gibt es gegen­über Mitbe­wer­bern aber zum Teil noch Defi­zite. Die Entwickler sind daher bemüht, sukzes­sive neue Funk­tionen zu inte­grieren. Das Online-Portal WA Beta Info hat jetzt über ein Leis­tungs­merkmal berichtet, das WhatsApp jetzt in den Beta-Test geschickt hat.

Die neue Funk­tion ergänzt Push-Benach­rich­tigungen zu einge­henden Chat-Nach­richten um die bei WhatsApp gespei­cherten Profil­fotos. Aller­dings profi­tieren derzeit nur wenige Inter­essenten von dieser Möglich­keit, denn die Funk­tion ist nur in der Beta-Version von WhatsApp für iOS mit der Nummer 2.22.1.1 verfügbar. Wer nicht am Beta-Test des Messen­gers teil­nimmt, bleibt vorerst noch außen vor.

Feature-Update bei WhatsApp

Foto: dpa Unter Android ist die Anzeige von Profil­fotos bei Push-Benach­rich­tigungen gene­rell noch nicht verfügbar und auch am iPhone gibt es noch Einschrän­kungen. So funk­tio­niert die Darstel­lung der Bilder nur dann, wenn auf dem Handy die iOS-Version 15 oder höher instal­liert ist. Hinter­grund ist, dass WhatsApp für die Funk­tion eine im Betriebs­system enthal­tene API nutzt, die in älteren Firm­ware-Versionen noch nicht enthalten war.

Anzahl der Test-Teil­nehmer wird sukzes­sive erhöht

Dem Bericht zufolge ist der Test zurzeit auf eine noch recht kleine Anzahl von Beta-Teil­neh­mern begrenzt. WhatsApp plane aber, die Anzeige von Profil­fotos in Push-Benach­rich­tigungen sukzes­sive auf weitere Inter­essenten auszu­weiten. Die Frei­schal­tung erfolgt offenbar server­seitig, sodass ein Update der Beta-App nicht zwin­gend erfor­der­lich ist.

Profilfotos in Push-Benachrichtigungen

Foto: WA Beta Info Weiter heißt es, dass es derzeit noch zu tech­nischen Problemen beim Hinzu­fügen von Profil­fotos zu bestimmten Benach­rich­tigungen kommen kann - ein Umstand, der während der Beta-Phase für eine neue Funk­tion normal ist. Wann die Profil­fotos in Benach­rich­tigungen auch in der stabilen Version von WhatsApp für iOS zu sehen sein werden ist noch nicht bekannt.

Im vergan­genen Jahr hat WhatsApp unter anderem die seit langem geplante Multi-Geräte-Unter­stüt­zung einge­führt. Aller­dings funk­tio­niert der Paral­lel­betrieb des Messen­gers bislang nur am Computer. Tablet-Apps lässt WhatsApp derzeit ebenso vermissen wie die Möglich­keit, einen Account auf einem zweiten Smart­phone zu verwenden. Wie berichtet ist auch die Nach­richten-Synchro­nisa­tion auf verknüpften Geräten oft noch fehler­haft.