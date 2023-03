WhatsApp: Newsletter-Feature könnte bald erscheinen

Mit dem News­letter steht uns eine brand­neue Funk­tion in WhatsApp bevor. Das Feature macht gute Fort­schritte, wie sich anhand der jüngsten Beta­ver­sion des Messen­gers für Android erkennen lässt. Nun kann man einen Blick auf den Einrich­tungs­pro­zess des Rund­schrei­bens werfen.

Durch ein dedi­ziertes Icon erkennen Abon­nenten sofort, von welchem Absender der News­letter stammt. Ein Name und eine Beschrei­bung lassen sich eben­falls fest­legen. Sobald WhatsApp den News­letter einführt, ist das Feature im Status-Bereich inte­griert. Die Rund­schreiben werden nur inner­halb des Messen­gers verschickt und stellen einen internen Infor­mati­ons­dienst dar.

Weitere Eindrücke vom WhatsApp-News­letter

Impressionen vom WhatsApp-Newsletter

WABetaInfo Mit dem Status gibt es bereits eine Funk­tion, mit der man mehrere Teil­nehmer über Neuig­keiten infor­mieren kann. Ein regel­mäßiger News­letter wird diese Sektion in Zukunft erwei­tern. Im Februar berich­teten wir erst­mals über dieses in Entwick­lung befind­liche Feature. Aber­mals haben wir WABetaInfo neue Eindrücke von den Rund­schreiben zu verdanken. In der aktu­ellen WhatsApp-Beta­ver­sion 2.23.7.17 für Android ist die Erwei­terung in einer fort­geschrit­tenen Form inte­griert. Wie gehabt sind die Funk­tionen in einem solch frühem Stadium nicht frei­geschaltet und nutzbar.

Dennoch hat es WABetaInfo erneut geschafft, das versteckte Feature zu sichten. Ein Screen­shot fertigte der Messenger-Experte ergän­zend an. Auf diesem lässt sich der Einrich­tungs­pro­zess des News­let­ters erspähen. Ein Icon, entweder aus der Galerie oder frisch mit der Kamera aufge­nommen, ein Name und eine Beschrei­bung können fest­gelegt werden. WhatsApp weist darauf hin, dass es hilf­reich für Abon­nenten ist, das Thema des News­let­ters zu kennen. Die Rund­schreiben werden sich den Platz mit den Status­mel­dungen teilen. Dort lassen sich neue News­letter finden und abon­nieren.

News­letter-Formular wohl noch nicht voll­ständig

Im Einga­befeld vermisst man noch eine wich­tige Option. So fehlt eine Möglich­keit, Empfänger für den News­letter auszu­wählen. Wahr­schein­lich wird dieses Feature zu einem späteren Zeit­punkt inte­griert. Akzep­tieren müssen Sie eine Einla­dung für das Rund­schreiben übri­gens nicht. Es gibt auch keine Algo­rithmen für Empfeh­lungen.

WhatsApp wird also auf Vorschläge zu News­let­tern verzichten. Wann das Feature in einer ersten Beta­ver­sion für Android und iOS nutzbar wird, bleibt abzu­warten.

Die selbst­löschenden WhatsApp-Nach­richten werden aktuell eben­falls verbes­sert.