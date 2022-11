WhatsApp: So aktivieren Sie den Sicherheits-PIN

In der neuesten WhatsApp-Beta mit der Versi­ons­nummer 2.22.23.17 soll es laut WaBetaInfo einen neuen Abschnitt für die Konten­siche­rung geben. Konkret geht es darum, dass die Entwickler hinter dem Smart­phone-Messenger den Nutzer darauf hinweisen wollen, eine zusätz­liche Sicher­heits­prü­fung einzu­richten.

Der Abschnitt heiße "Sichern Sie Ihr Konto" (über­setzt) und soll in einem zukünf­tigen Update in die Android-App des Messen­gers inte­griert werden. Der neue Abschnitt soll sich derzeit aber in Entwick­lung befinden und auch noch nicht für Beta-Nutzer verfügbar sein. Konkrete Infor­mationen darüber, in welcher App-Version die Neue­rung enthalten ist, gibt es noch nicht. Laut WaBetaInfo werde der neue Sicher­heits­abschnitt Nutzern ange­zeigt, die eine zwei­stu­fige Über­prü­fung nicht einge­richtet haben.

WhatsApp: So richten Sie die zwei­stu­fige Prüfung ein

WhatsApp könnte Nutzer bald darauf hinweisen, dass eine zweistufige Überprüfung sinnvoll ist

Icon: Image licensed by Ingram Image, Logo: WhatsApp, Montage: teltarif.de Wenn Sie den WhatsApp-Messenger auf Ihrem Smart­phone (Android oder iOS) nutzen, müssen Sie nicht mit der Einrich­tung einer zwei­stu­figen Über­prü­fung warten, bis Sie irgend­wann von der App darauf aufmerksam gemacht werden, dass Sie dies noch nicht getan haben.

Am Beispiel der iOS-App in der Version 2.22.21.77 sagen wir Ihnen nach­fol­gend, wie Sie das jetzt schon machen können. Öffnen Sie WhatsApp und manö­vrieren Sie unten rechts in der Menü-Symbol­leiste zu den Einstel­lungen und klicken auf das Menü Konto und anschlie­ßend auf Veri­fizie­rung in zwei Schritten. Dort können Sie nun eine sechs­stel­lige PIN fest­legen, die in regel­mäßigen Abständen abge­fragt wird, wenn Sie den WhatsApp-Messenger auf Ihrem Smart­phone öffnen. Im selben Einstel­lungs­menü können Sie auch eine E-Mail-Adresse hinter­legen. Weiterhin wird die PIN-Nummer dafür benö­tigt, wenn Sie Ihre Tele­fon­nummer erneut bei WhatsApp regis­trieren, beispiels­weise weil Sie sich ein neues Smart­phone gekauft haben.

Unter Konto und Daten­schutz haben Sie auch die Möglich­keit, eine Bild­schirm­sperre einzu­richten. Nutzen Sie beispiels­weise ein iPhone mit FaceID, können Sie unter Bild­schirm­sperre unter anderem fest­legen, dass diese Sicher­heits­methode sofort beim Öffnen von WhatsApp voll­zogen werden muss.

