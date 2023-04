WhatsApp: Texte vor der Selbst-Löschung bewahren

Ab sofort haben mehr Anwender die Möglich­keit, das Feature „Behal­tene Nach­richten“ in WhatsApp zu nutzen. Dabei handelt es sich um eine Ausnah­mere­gelung für bestimmte Mittei­lungen in selbst­löschenden Chats. Ein Text oder mehrere Texte lassen sich auf diese Weise anpinnen und sind vor der auto­mati­schen Löschung geschützt. Entspre­chend gesi­cherte Mittei­lungen sind in einem Lese­zei­chen-Ordner aufrufbar. Die Funk­tion soll nun allen Beta­tes­tern des Messen­gers für Android und iOS zur Verfü­gung gestellt werden. Wir erklären die nütz­liche WhatsApp-Erwei­terung im Detail.

WhatsApp: Behal­tene Nach­richten rollen aus

Impressionen der behaltenen Nachrichten

Andre Reinhardt Für einen besseren Privat­sphä­ren­schutz bietet sich die Akti­vie­rung der selbst­löschenden Nach­richten in WhatsApp an. Nach einem zuvor fest­gelegten Inter­vall verschwindet der Chat­inhalt. Ärger­lich ist das, wenn es beson­dere Mittei­lungen gibt, welche man archi­vieren möchte. Zu diesem Zweck hat das Team die „Behal­tene Nach­richten“ entwi­ckelt. Manche User konnten die Erwei­terung bereits in vorhe­rigen Beta­ver­sionen verwenden. Wie WABetaInfo berichtet, sollen jetzt sämt­liche Beta­tester zum Zug kommen. Es kann aber etwas dauern, bis alle Teil­nehmer frei­geschaltet wurden.

Wir haben die benö­tigte WhatsApp-Beta­ver­sion 2.23.8.3 für Android auf mehreren Smart­phones instal­liert. Tatsäch­lich nutzen konnten wir das Feature bislang nicht. Kurio­ser­weise erschien nach dem Öffnen der Anwen­dung auf einem Handy zwar ein Hinweis­text, dass die Funk­tion „Behal­tene Nach­richten“ zur Verfü­gung steht, das Lese­zei­chen-Icon fehlte aller­dings. In den Chat-Infor­mationen war der Bereich bereits erkennbar. Nutzer eines iPhones sollen die Erwei­terung bei der WhatsApp-Beta­ver­sion 2.23.7.72 vorfinden.

So funk­tio­nieren „Behal­tene Nach­richten“

Das Lesezeichen-Icon führt zum Feature

WABetaInfo Nach einer langen Berüh­rung der gewünschten Mittei­lung sollte im Menü ein neues Lese­zei­chen-Symbol auftau­chen. Klickt man dieses an, wird der Text zum Bereich „Behal­tene Nach­richten“ hinzu­gefügt. Anschlie­ßend lassen sich die dort archi­vierten Nach­richten jeder­zeit über das Lese­zei­chen-Icon aufrufen. Der Urheber der Mittei­lung behält dabei die volle Entschei­dungs­gewalt. Möchte der Chat­partner nicht mehr, dass die Nach­richt ange­pinnt bleibt, kann er sie stets wieder für das auto­mati­sche Löschen fest­legen. Wurde ein Text auf „nicht behalten“ gesetzt, lässt er sich aber nicht erneut sichern.

