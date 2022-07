WhatsApp: Multi-Geräte-Modus in Android-Beta entdeckt

Wer mehrere Smart­phones besitzt, beispiels­weise ein Arbeits- und ein Privat­handy, hat sich sicher­lich schon so manches Mal gewünscht, seine WhatsApp-Chats auf beiden Geräten synchro­nisieren zu können.

Derzeit erlaubt WhatsApp seinen Nutzern aus Sicher­heits­gründen noch nicht, einen Account auf zwei Handys gleich­zeitig zu verwenden, arbeitet jedoch bereits seit geraumer Zeit an genau dieser Möglich­keit .

WhatsApp-Beta für Android listet neues Feature

WhatsApp - Multi-Device-Feature

Bild: WABetaInfo Die Funk­tion soll Nutzern ermög­lichen, ein sekun­däres Mobil­gerät mit ihrem WhatsApp-Konto zu verknüpfen, ohne dass eine aktive Inter­net­ver­bin­dung auf dem Haupt­gerät zum Empfang von Nach­richten erfor­der­lich ist. WABetaInfo hat im neuesten Update der WhatsApp-Beta für Android v2.22.15.13 Hinweise auf dieses Feature gefunden. Den veröf­fent­lichen Screen­shots nach läuft der Synchro­nisie­rungs­pro­zess auto­matisch ab, sobald sich der Nutzer bei einem Begleit­gerät anmeldet.

Je nach Anzahl der Chats soll der Vorgang jedoch relativ langsam vonstatten gehen. Die Funk­tion scheint noch nicht ausge­reift, bestä­tigt jedoch, dass die Unter­stüt­zung für Begleit­geräte in hoffent­lich nicht allzu ferner Zukunft für Mobil­geräte verfügbar sein könnte. Laut WABetaInfo gibt es momentan noch keine Möglich­keit, das Multi-Device-Feature in der Beta zu akti­vieren, da es sich in der Entwick­lungs­phase befindet. Also heißt es warten, bis WhatsApp entscheidet, dass die Neue­rung über seinen Beta-Kanal öffent­lich getestet werden kann.

Was bisher möglich ist

Seit einiger Zeit können wir WhatsApp bereits mit demselben Konto auf einem Smart­phone und drei weiteren Geräten wie Desktop-Compu­tern und Laptops gleich­zeitig verwenden. Die verknüpften Geräte empfangen auch dann Nach­richten, wenn das Handy nicht online ist. Bleibt zu hoffen, dass das nütz­liche Feature bald auch für die Nutzung auf zwei Smart­phones verfügbar sein wird.

Der berühmt-berüch­tigte Messenger Tele­gram spielt zumin­dest dies­bezüg­lich eine Vorrei­ter­rolle. Der Begleit­geräte-Modus soll zuerst auf Android-Smart­phones kommen, iOS-Geräte sollen folgen. Wann genau das sein wird, steht derzeit noch in den Sternen.

Das EU-Parla­ment hat kürz­lich ein Gesetz verab­schiedet, das WhatsApp zur Öffnung für andere Messenger wie Threema zwingt. Mehr darüber erfahren Sie in einem anderen Artikel.