WhatsApp-Konto mit zwei Handys nutzen - so gehts

Was lange währt, wird endlich gut: WhatsApp ist jetzt auf zwei Smart­phones zugleich nutzbar. Die neueste Beta­ver­sion des Messen­gers für das Android-Betriebs­system hat den Beglei­ter­modus einge­führt. Wenn Sie an dem für jeder­mann kostenlos verfüg­baren Test­pro­gramm des Kommu­nika­tions­tools teil­nehmen, steht Ihnen das Feature mit dem jüngsten Update zur Verfü­gung.

Die lästige Zeit, in der man dasselbe WhatsApp-Konto nur auf einem Smart­phone benutzen konnte, endet somit. Die Prozedur funk­tio­niert auch mit einem Tablet als Zweit­gerät. Wir erklären Ihnen, wie Sie den Beglei­ter­modus nutzen.

Es ist voll­bracht: WhatsApp auf zwei Handys zugleich

Zwei Handys, derselbe WhatsApp-Account

Bild: Andre Reinhardt Manche Anwender haben mehrere Smart­phones in Verwen­dung. Beispiels­weise eines für den privaten und eines für den beruf­lichen Gebrauch oder ein teureres als Haupt- und ein güns­tigeres als Zweit­gerät. Bislang war es solchen Nutzern nicht möglich, dasselbe WhatsApp-Konto auf beiden Mobil­geräten einzu­setzen. Nun schafft das Entwick­ler­studio Abhilfe. Wir wurden durch WABetaInfo darauf aufmerksam, dass die Beta­ver­sion 2.22.24.18 des Messen­gers für Android den Beglei­ter­modus („Compa­nion Mode“) frei­schaltet.

Dieser erwei­tert die Soft­ware um das Feature, ein weiteres Smart­phone mit demselben Konto zu verknüpfen. In den folgenden Zeilen erklären wir Ihnen, wie Sie auf dem Haupt­gerät und dem Zweit­gerät vorgehen müssen, um WhatsApp auf beiden Mobil­tele­fonen parallel verwenden zu können.

WhatsApp auf zwei Handys: Vorbe­rei­tung

Einrichtung auf dem Haupthandy

Bild: Andre Reinhardt Es sieht so aus, als ob das Entwick­ler­studio das Feature in der aktu­ellen Beta­ver­sion bereits groß­flä­chig frei­geschaltet hat. Falls Sie schon Teil­nehmer des Beta­test-Programms für Android sind, müssen Sie nur noch ein Update über Google Play voll­ziehen. Ansonsten ist jeder­zeit eine Regis­trie­rung für die Beta­ver­sionen via Google Play möglich. Sollte es sich um ein Handy ohne Google-Apps, beispiels­weise eines von Huawei, handeln, ist der Umweg über eine externe Bezugs­quelle notwendig. Hierbei sollte unbe­dingt darauf geachtet werden, dass es sich um eine seriöse Webseite handelt, da die Dateien andern­falls Trojaner oder Viren beinhalten können.

Wir empfehlen den Down­load der WhatsApp-Beta­ver­sion 2.22.24.18 für Mobil­geräte ohne Google-Apps über APKMirror. Sowohl auf dem Haupt­gerät als auch auf dem Zweit­handy muss die zuvor genannte Fassung des Messen­gers für die Nutzung des Beglei­ter­modus instal­liert sein. Wir raten dazu, die Einrich­tung des Beglei­ter­modus mit mindes­tens zehn Prozent Akku­ladung auf beiden Tele­fonen durch­zuführen. Je nach Verbin­dungs­qua­lität und Umfang der Konver­sationen kann es nämlich etwas dauern, bis die erste Synchro­nisa­tion erfolgt ist.

WhatsApp auf zwei Handys: Einrich­tung

Einrichtung auf dem Zweithandy

Bild: Andre Reinhardt Öffnen Sie WhatsApp auf Ihrem Zweit­handy. Starten Sie nun die Erst­ein­rich­tung. Sobald der Abschnitt kommt, in welchem Land und Tele­fon­nummer ange­geben werden sollen, klicken Sie auf die drei Punkte rechts oben. Anschlie­ßend wird der Menü­punkt „Gerät hinzu­fügen“ ausge­wählt. Nun erscheint der neue Einrich­tungs­bild­schirm mit der Über­schrift „Mit deinem Telefon verknüpfen“. Neben einer kurzen Anlei­tung beinhaltet dieses Fenster auch einen QR-Code. Jetzt starten Sie WhatsApp auf Ihrem Haupt­gerät. Dort führt der Weg über die drei Punkte zum Menü und schließ­lich zu „Verknüpfte Geräte“. Die Schalt­fläche „Gerät hinzu­fügen“ initi­iert einen QR-Scanner.

Führen Sie die Kamera des Smart­phones über den WhatsApp-QR-Code des Zweit­geräts. Achtung: Aus Sicher­heits­gründen ändert sich der QR-Code regel­mäßig. War die Erken­nung erfolg­reich, infor­miert WhatsApp auf dem Zweit­gerät darüber, dass die Chats herun­ter­geladen werden. Dabei kommt zwecks Daten­schutz eine Ende-zu-Ende-Verschlüs­selung zum Einsatz. Im Regel­fall dauert die Prozedur nur wenige Minuten. Nach Abschluss des Vorgangs listet der Messenger das neu verknüpfte Handy im Bereich „Verknüpfte Geräte“ des Haupt-Smart­phones. Jetzt lässt sich dasselbe WhatsApp-Konto auf beiden Tele­fonen verwenden.

WhatsApp-Konto auf Handy und Tablet zugleich

Wie WABetaInfo heraus­gefunden hat, soll der Beglei­ter­modus für manche Anwender auch mit Android-Tablets funk­tio­nieren. Um dies zu über­prüfen, instal­lieren Sie die WhatsApp-Beta­ver­sion 2.22.24.18 auf dem Flach­rechner und begeben sich zur Sektion „Verknüpfte Geräte“. Erscheint ein QR-Code, kann dieser wie bereits zuvor beschrieben mit dem Haupt­gerät einge­scannt werden.

Mögli­cher­weise wird Ihnen sogar direkt nach dem Öffnen von WhatsApp auf dem Tablet ein QR-Code ange­zeigt. Nach der anschlie­ßenden Synchro­nisie­rung dürfte der Messenger mit demselben Account auf Smart­phone und Tablet verwendet werden können.

Lange hat es gedauert. WhatsApp star­tete die Arbeiten am Beglei­ter­modus bereits vor zwei­ein­halb Jahren.