WhatsApp: Avatare & Umfragen in neuen Betaversionen

In WhatsApp gibt es sowohl für Android als auch für Windows neue Features. Das schon länger in Entwick­lung befind­liche Avatar-Feature hält in der jüngsten Beta­ver­sion des Messen­gers auf Googles mobilem Betriebs­system Einzug. Mit diesem Feature lässt sich das eigene Konterfei im Comic-Look nach­bilden und als Profil­bild oder Sticker verwenden. Die WhatsApp-Beta­ver­sion für Windows erhält gleich mehrere Neue­rungen, von denen aber noch nicht alle aktiv sind. So gibt es eine Liste aller Tasten­befehle, eine Umfra­gefunk­tion und eine Option für die Online-Sicht­bar­keit.

WhatsApp für Android: Avatare starten

Die WhatsApp-Avatare sind da

WABetaInfo Ende Juni schrieben wir erst­mals über die geplante Avatar-Funk­tion für den grünen Messenger. Nun geht das Feature an den Start, wie WABetaInfo berichtet. Wer ein Android-Smart­phone nutzt und bereits die neueste WhatsApp-Beta­ver­sion 2.22.23.9 beziehen kann, dürfte die Erwei­terung in den Einstel­lungen vorfinden. Unter­halb des Menü­ein­trags „Konto“ findet sich der Avatar-Bereich wieder. Dort können Sie in einem umfas­senden Editor Ihr digi­tales Eben­bild erschaffen. Anschlie­ßend sind animierte Sticker mit verschie­denen Emotionen für den Chat verfügbar.

Diese hat das Team in Kate­gorien wie „Liebe“ oder „Traurig“ unter­teilt. Favo­riten und ein Verlauf wurden eben­falls inte­griert. Mit dieser Funk­tion gestaltet sich eine persön­lichere Ebene der Inter­aktion im Messenger. Ergän­zend lässt sich der Avatar als Profil­bild benutzen. Wer kein echtes Foto von sich verwenden will, hat somit eine Ausweich­mög­lich­keit.

WhatsApp für Windows: Viele Neue­rungen

WhatsApp-Umfrage in Windows

WABetaInfo Auch auf Micro­softs Platt­formen Windows 10 und Windows 11 erhält WhatsApp weitere Funk­tionen. Merk­würdig mutet die unvoll­stän­dige Frei­schal­tung an. So wurden manche Features nur teil­weise inte­griert. Beispiels­weise können Sie sehen, dass es eine Option für die Sicht­bar­keit des gene­rellen Online­status gibt, aber diese nicht verwenden. Ferner lassen sich zwar Umfragen empfangen, beispiels­weise, wenn diese jemand auf dem Handy schon nutzen kann, aber nicht erstellen. Nütz­lich ist hingegen die Liste mit den WhatsApp-Tasten­kom­bina­tionen in den Einstel­lungen. WABetaInfo stellte das Update 2.2242.0.0 vor.

