WhatsApp: Neue Avatar-Sticker für persönlichere Ausdrücke

Manche lieben sie, andere meiden sie, die Avatar-Funk­tion in WhatsApp. Wer Gefallen am digi­talen Eben­bild findet, darf sich nun über neue Sticker freuen. Netter­weise startet das opti­mierte und erwei­terte Aufkleber-Paket direkt in der regu­lären Fassung des Messen­gers. Es wird also keine Beta­ver­sion benö­tigt.

Die neuen Impres­sionen stehen sowohl in Android als auch in iOS für WhatsApp parat. Es handelt sich um ein server­sei­tiges Update, eine Aktua­lisie­rung der Anwen­dung ist also nicht erfor­der­lich. Unter anderem wurden ein simpler Gruß und eine Geburts­tags­gra­tula­tion ergänzt.

Über­arbei­tete WhatsApp-Avatar-Sticker

WhatsApp-Avatar: Links alte Sticker, Mitte neue Sticker

Bild: Andre Reinhardt Seit Ende 2022 können alle User von WhatsApp ihr digi­tales Konterfei verewigen. Der Avatar spie­gelt den Nutzer im Comic-Look wider. Übers Wochen­ende hat das Entwick­ler­studio die Sticker-Sektion des Features über­arbeitet. Anstatt 36 gibt es jetzt 40 Aufkleber. Dabei sind einige neu, wieder andere ersetzen vorhe­rige Grafiken. Wenn Sie einem Verwandten oder Bekannten mit einem virtu­ellen Geburts­tags­kuchen in der Hand gratu­lieren wollen, finden Sie nun den passenden Sticker. Ein simpel gesti­kulie­rendes "Hallo" wurde eben­falls ergänzt.

Ferner lässt sich ein Prosit mit einem Ananas­cock­tail voll­ziehen. Manche vorhe­rige Impres­sionen, etwa das befür­wor­tende "Beide Daumen nach oben" oder ein heftiges Lachen, wurden hingegen über­arbeitet. Wie gehabt lassen sich die Sticker in Einzel- und Grup­pen­chats als Alter­native zu Emoti­cons für eine persön­lichere Note einsetzen.

Den Server bei fehlenden Stickern "anschubsen"

Trotz neuester WhatsApp-Version konnten wir die neuen Sticker zunächst nicht auf unserem Android-Smart­phone vorfinden. Es gibt aber einen kleinen Trick, auf den wir durch WABetaInfo aufmerksam wurden. Öffnen Sie den Avatar-Editor, voll­ziehen Sie eine Ände­rung (bei Bedarf die Ände­rung rück­gängig machen) und spei­chern Sie die Figur. Diese Prozedur bringt WhatsApp dazu, den Sticker-Katalog neu zu laden.

Anschlie­ßend sollten im Sticker-Bereich des Messen­gers die neuen Grafiken zu sehen sein. Weitere Profil­bilder mit dem Avatar gibt es hingegen leider nicht. Die Auswahl ist nach wie vor stark begrenzt.

In einem WhatsApp-Tuto­rial zum Avatar erklären wir Ihnen, wie Sie die Comic­figur erstellen können.