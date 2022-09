„Aufbewahrte Nachrichten“ und App-Sprache für WhatsApp

Das Aufbe­wahren von Mittei­lungen wird in Konver­sationen mit selbst­löschenden Nach­richten bald in WhatsApp möglich sein. Ferner lässt sich nun die App-Sprache wählen.

In einer neuen WhatsApp-Beta­ver­sion für Android gibt es ein Lebens­zei­chen des Features „Aufbe­wahrte Nach­richten“. Diese Erwei­terung befindet sich rund ein halbes Jahr in Entwick­lung und soll es ermög­lichen, Mittei­lungen in bestimmten Situa­tionen zu sichern. Wie sich nun heraus­stellt, gehören Chats mit akti­vierten selbst­löschenden Nach­richten zu diesen Szena­rien. Sofern der Urheber der Nach­richt es nicht verbietet, können in Zukunft selbst­löschende Mittei­lungen aufbe­wahrt werden. Während diese Funk­tion noch auf sich warten lässt, ist die einstell­bare App-Sprache in WhatsApp nun für mehr Teil­nehmer verfügbar.

Selbst­löschende Nach­richten demnächst spei­cherbar

WhatsApp-Text gesperrt für „Aufbewahrte Nachrichten“

WABetaInfo Mit den verschwin­denden Mittei­lungen entscheiden sich Chat­partner dazu, dass Inhalte nach einem Tag, einer Woche oder 90 Tagen auto­matisch entfernt werden. Dies kann bei sensi­blen Konver­sationen oder für einen aufge­räumten Chat­ver­lauf nütz­lich sein. Das in Entwick­lung befind­liche Feature „Aufbe­wahrte Nach­richten“ („Kept Messages“) lässt Nutzer die Texte dennoch unter Umständen sichern. WABetaInfo teilte kürz­lich einen Screen­shot der Funk­tion. Er stammt aus der WhatsApp-Beta­ver­sion 2.22.20.3 für Android. Aktiv ist die Erwei­terung aller­dings noch nicht.

Sobald WhatsApp das Feature ausrollt, erscheint bei gedrückt gehal­tener Mittei­lung in der oberen Leiste ein Lese­zei­chen-Symbol. Darüber kann der User die Nach­richt im Bereich „Aufbe­wahrte Nach­richten“ spei­chern. Das funk­tio­niert jedoch nur, wenn der Urheber das auch möchte. Ihm steht es zu, eine Mittei­lung für das Aufbe­wahren zu sperren. Hierfür muss sie aus dem Bereich „Aufbe­wahrte Nach­richten“ entfernt werden. In einem solchen Fall erscheint ein entspre­chender Hinweis (siehe Bild­schirm­foto).

WhatsApp: App-Sprache für viele Anwender wählbar

WhatsApp-Sprache auswählen

Andre Reinhardt Nicht immer möchte man Anwen­dungen in derselben Sprache wie jene des Betriebs­sys­tems nutzen. Mit einer dedi­zierten App-Sprach­aus­wahl lässt sich diese Einstel­lung unab­hängig fest­legen. Wie WABetaInfo bekannt gibt, hat die App-Sprach­aus­wahl für WhatsApp den Beta-Status verlassen. Es werden immer mehr Anwender mit einem Android-Smart­phone für das Feature frei­geschaltet. Auch wir konnten bereits die App-Sprache auf unserem Handy anpassen. Voraus­set­zung ist die WhatsApp-Version 2.22.19.72 oder neuer. Es stehen 64 Loka­lisie­rungen zur Auswahl.

Mitt­ler­weile können Gruppen-Admins alle WhatsApp-Beiträge löschen.