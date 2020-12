WhatsApp Web / Desktop führt (Video-)Telefonie ein

User können in Bälde auch am Rechner über WhatsApp Tele­fonate und Video­tele­fonate führen. Das Feature wird ab sofort ausge­rollt. Aller­dings vorerst im begrenzten Beta-Rahmen.

Nicht immer hat man das Smart­phone für WhatsApp griff­bereit, in solchen Fällen – oder wenn ein größerer Bild­schirm benö­tigt wird –, bietet sich die Web-Version oder das Desktop-Programm an. Einen großen Nach­teil dieser Alter­nativen behebt das Entwick­ler­studio jetzt mit der schritt­weisen Einfüh­rung von Anruf­funk­tionen. Vor zwei Monaten infor­mierten wir Sie darüber, dass es in Bälde sowohl Sprach- als auch Video­anrufe unter WhatsApp via Browser und App auf einem Computer gibt. Das Feature hat nun einen offenen Beta-Status erreicht. Spora­disch schaltet das Team die Tele­fonie-Optionen frei.

Anrufe in WhatsApp Web / Desktop werden frei­geschaltet

WhatsApp Web erhält endlich Telefonie

WhatsApp Inc. Wer bislang WhatsApp auf einem Computer, Note­book oder Conver­tible nutzte, hatte neben der zwin­gend erfor­der­lichen Verbin­dung zum Mobil­gerät ein weiteres Problem. Text­nach­richten, Sprach­nach­richten und Datei­ver­sand funk­tio­nierten zwar reibungslos, aller­dings fehlte die Tele­fonie. Mit Gesprä­chen, sei es mit oder ohne Bild, konnte der Messenger auf Rech­nern nicht dienen. WABetaInfo hat für all dieje­nigen, welche sich dieses Feature wünschen, eine gute Nach­richt. Es gibt erste Berichte von Anwen­dern, die Zugriff auf die (Video-)Tele­fonie haben.

Aller­dings soll der Beta­test der Anrufe zunächst nur in einem äußerst kleinen Rahmen statt­finden. Hierbei wird das Desktop-Programm für Windows und Mac prio­risiert behan­delt. Wer sich die Soft­ware nicht instal­lieren und die pure Browser-Version benutzen möchte, muss sich wahr­schein­lich noch etwas länger gedulden. Die Tele­fonie-Optionen sind ab WhatsApp Web 2.2043.7 inte­griert, aber nicht direkt frei­geschaltet.

An der Funk­tions­weise hat sich nichts geän­dert

So sehen Anrufe in WhatsApp Web aus

WhatsApp Inc. Vor zwei Monaten gelang es WABetaInfo, das Anruf-Feature in Augen­schein zu nehmen. Ist die Erwei­terung aktiv, finden sich neben dem Lupen-Icon in der rechten oberen Ecke ein Kamera-Symbol und ein Hörer-Symbol. Diese sind eindeutig als Beta gekenn­zeichnet. Mit einem Klick initi­ieren Anwender schließ­lich ein stan­dard­mäßiges Tele­fonat oder einen Video­anruf. Dedi­zierte Pop-ups visua­lisieren den Status des Gesprächs. Ein Anruf kann zu jedweden Smart­phones und Tablets erfolgen, auf denen WhatsApp instal­liert ist.

Sobald die Anruf­funk­tion für die breite Masse startet, dürfte das Entwick­ler­studio eine entspre­chende Pres­semit­tei­lung heraus­geben.