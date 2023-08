WhatsApp: IP-Adressen-Schutz für Anrufe kommt

Anrufe über WhatsApp erhalten demnächst durch eine Verschleie­rung der IP-Adresse einen besseren Privat­sphä­ren­schutz. In einer aktu­ellen Beta­ver­sion des Messen­gers für Android wurde die Erwei­terung entdeckt. Sie wird nach der Frei­schal­tung in den Anruf­optionen im Menü Daten­schutz zu finden sein. Den Schutz der IP-Adresse des Anru­fenden verbirgt WhatsApp per Weiter­lei­tung der Verbin­dung über seine Server. Das soll dazu führen, dass niemand den Standort des Anru­fers zurück­ver­folgen kann. Es handelt sich um eine optio­nale Funk­tion des Kommu­nika­tions­tools.

WhatsApp verschleiert bald auf Wunsch die IP-Adresse bei Anrufen

WABetaInfo Mit der einzig­artigen Kennung des Inter­net­pro­tokolls lässt sich ein Endgerät iden­tifi­zieren. Außerdem ist es möglich, über diese IP-Adresse den unge­fähren Aufent­haltsort des Nutzers ausfindig zu machen. Werbe­trei­bende verwenden die Infor­mationen häufig für perso­nali­sierte Anzeigen, sie können aber auch von Cyber­kri­minellen miss­braucht werden. Tele­fonate via WhatsApp werden eben­falls via IP über­tragen. Ein Schutz der Anrufe würde ein großes Plus für den Daten­schutz bedeuten. Genau solch ein Feature befindet sich derzeit in Entwick­lung.

WABetaInfo stieß in der Beta­ver­sion 2.23.18.15 des Messen­gers für Android auf die Erwei­terung. Frei­geschaltet und somit nutzbar ist der IP-Adressen-Schutz aber noch nicht. Erfah­rungs­gemäß erhalten zuerst User einer WhatsApp-Beta Zugriff auf neue Funk­tionen. Für iOS dürfte das Sicher­heits­fea­ture eben­falls erscheinen. Es handelt sich um die zweite Option für das Anruf­menü. Im Mai wurde die erste Option in Form der Stumm­schal­tung unbe­kannter Anrufer ausge­rollt.

Ganz kompro­misslos ist der IP-Adressen-Schutz nicht

Im Screen­shot von WABetaInfo lässt sich erkennen, dass es einen kleinen Nach­teil bei akti­vierter Verschleie­rung der Inter­net­pro­tokoll-Kennung gibt. Die Anruf­qua­lität redu­ziert sich. Wir gehen nicht davon aus, dass es sich um eine Verschlech­terung mit dras­tischem Ausmaß handelt. In Gebieten, in denen der Empfang dürftig ist, würde es sich aller­dings anbieten, zugunsten einer besseren Verstän­digung auf den Schutz der IP-Adresse zu verzichten. Ein weiterer Sicher­heits­aspekt bleibt davon unbe­ein­träch­tigt. Stan­dard­mäßig sind Anrufe über WhatsApp Ende-zu-Ende-verschlüs­selt.

