WhatsApp: IP-Adresse-Schutz für Anrufe startet

Seit Ende August ist bekannt, dass WhatsApp an einer Verschleie­rung der IP-Adresse bei Anrufen arbeitet, jetzt ist dieses Feature erst­mals nutzbar. In den aktu­ellen Beta­ver­sionen des Messen­gers für Android und iOS wurde die Erwei­terung frei­geschaltet. Die Maßnahme soll es Cyber­kri­minellen erschweren, den Standort des Teil­neh­mers heraus­zufinden. Aller­dings beein­flusst der IP-Adresse-Schutz die Sprach­qua­lität negativ. Über­dies rollte kürz­lich für die Android-Beta von WhatsApp ein neues Design aus, jetzt erhält auch iOS in der Vorab­ver­sion des Messen­gers eine über­arbei­tete Benut­zer­ober­fläche.

Chats und sämt­liche darin über­tra­gene Inhalte sind im zu Meta gehö­renden Kommu­nika­tions­tool durch eine Ende-zu-Ende-Verschlüs­selung geschützt. Bislang fehlte aller­dings eine Sicher­heits­vor­keh­rung für per WhatsApp initi­ierte Tele­fonate. Wie WABetaInfo berichtet, ändert sich das mit der Beta­ver­sion 2.23.21.12 (Android) respek­tive 23.21.1.70 (iOS) des Messen­gers. Diese Updates beinhalten den akti­vierten IP-Adresse-Schutz. Wird das Feature einge­schaltet, leitet WhatsApp die Anrufe über seine Server weiter.

Diese Maßnahme und der eigent­liche Verschlüs­selungs­pro­zess wirken sich negativ auf die Sprach­qua­lität aus. Es soll sich aber um eine mini­male Verschlech­terung handeln. Insbe­son­dere bei Gesprä­chen mit unbe­kannten Kontakten bietet sich ein Schutz der IP-Adresse an. So wird erschwert, dass der Teil­nehmer den Standort des Gegen­übers ausfindig macht. Das Feature wird in Wellen bei den Beta­tes­tern frei­geschaltet. In der Redak­tion konnten wir die Funk­tion bereits verwenden.

WABetaInfo Nachdem WhatsApp für Android einen frischen Anstrich erhalten hat, ist jetzt die iOS-Ausgabe laut WABetaInfo an der Reihe. Voraus­set­zung ist die neueste Beta­ver­sion. Der Look weicht stark von jenem der Android-Vari­ante ab. Die Grün­töne ähneln sich teils, die Icons vari­ieren aller­dings. Sowohl die dunkle als auch die helle Benut­zer­ober­fläche des Chat-Programms wurden ange­passt. Das Design wirkt aufge­räumt, aller­dings dürften iPhone-Nutzer die blauen Akzente vermissen. Es gibt keine Icons oder Indi­katoren mehr in blauer Farbe. So wirkt WhatsApp auf iOS und Android einheit­licher. Außerdem wurde das Chat-Menü über­arbeitet.

Ein Plus an Social Media gibt es eben­falls seit kurzem für den Messenger. Ab sofort können Sie auf Ihrem Apple-Handy Kanäle in WhatsApp erstellen.