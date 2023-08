WhatsApp: Mehr Komfort bei Gruppentelefonaten

Der Anruf­bild­schirm von WhatsApp erhält eine Frisch­zel­lenkur. Insbe­son­dere Teil­nehmer von Grup­pen­anrufen profi­tieren. Bislang war es etwas unge­lenk, weitere Teil­nehmer bei einem Grup­pen­tele­fonat hinzu­zufügen. Man musste sich durch ein Unter­menü hangeln. Im über­arbei­teten Anruf­bild­schirm ist die Funk­tion für zusätz­liche Teil­nehmer promi­nent plat­ziert. Sie ist sogar in zwei­facher Ausfüh­rung vorhanden. Die Benut­zer­ober­fläche mutet platz­spa­render und aufge­räumter an. Wie so oft bei einem neuen Feature, haben zunächst Beta­tester das Privileg, es auszu­pro­bieren. In diesem Fall wird ein Android-Handy benö­tigt.

WhatsApp bereitet neuen Anruf­bild­schirm vor

Der neue WhatsApp-Anrufbildschirm

WABetaInfo Startet man aktuell im grünen Messenger ein Tele­fonat und möchte einen weiteren Gesprächs­partner ergänzen, muss man zuerst das Unter­menü mit dem Pfeil aufklappen und dann die drei Punkte berühren. Eine simple Taste zum Hinzu­fügen eines Teil­neh­mers fehlt. Das dürfte vor allem Neulinge in WhatsApp irri­tieren. Vom neu gestal­teten Anruf­bild­schirm dürften sowohl uner­fah­rene als auch erfah­rene User profi­tieren. Wie WABetaInfo schreibt, ist die Funk­tion Bestand­teil der Beta­ver­sion 2.23.17.16 für das Android-Betriebs­system. Aller­dings haben schon User mit einer früheren Beta ab 2.23.17.13 das Feature gesichtet.

Sobald ein Sprach- oder Video­anruf gestartet wurde, steht umge­hend die Option für weitere Teil­nehmer zur Verfü­gung. Rechts oben im Anruf­bild­schirm wurde hierfür eine neue Schalt­fläche mit einer Person und einem Plus-Symbol inte­griert. Klappen Sie das Menü mit dem großen Pfeil unten mittig aus, erscheinen weiter­füh­rende Infor­mationen. So werden Sie aber­mals auf die Ende-zu-Ende-Verschlüs­selung und den Typ des Tele­fonats hinge­wiesen. Ferner zeigt sich ein zusätz­licher Button für weitere Teil­nehmer rechts unten. Von dieser Posi­tion aus ist die Option besser mit dem Daumen erreichbar.

Grup­pen­anrufe werden häufig unter­bro­chen

Der alte WhatsApp-Anrufbildschirm

Andre Reinhardt / Alexander Emunds Laut WABetaInfo unter­bre­chen viele Anwender beim aktu­ellen Anruf­bild­schirm häufig das Gespräch, wenn sie weitere Kontakte hinzu­fügen wollen. Da die Funk­tion etwas verschach­telt ist, starten die Anrufer lieber einen neuen Anruf und wählen direkt die gewünschten Gesprächs­partner aus. Grup­pen­anrufe dürften durch die neuen Schnell­zugriffe deut­lich an Komfort gewinnen. In den kommenden Tagen sollen mehr Beta­tester der Android-Fassung von WhatsApp Zugriff erhalten. Vermut­lich kommen auch in Bälde iOS-Nutzer zum Zug.

