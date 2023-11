WhatsApp-Login per E-Mail: So gehts bei Android & iOS

Ab sofort können sich User in WhatsApp auch mit ihrer E-Mail-Adresse einloggen, sollte es Probleme beim Empfang des SMS-Codes geben. Eben­falls ist diese alter­native Methode prak­tisch, falls man sich auf einem anderen Gerät ohne Handy­nummer anmelden möchte. Ein weiteres Szenario wäre die Authen­tifi­zie­rung im Messenger per E-Mail-Adresse bei Verlust oder Dieb­stahl des Mobil­gerätes samt SIM-Karte. In den jüngsten Beta­ver­sionen von WhatsApp für Android und iOS ist das Feature frei­geschaltet. Wir führen Sie durch den Einrich­tungs­pro­zess.

WhatsApp: Einloggen per E-Mail startet

WhatsApp informiert über das neue Feature

Andre Reinhardt Norma­ler­weise meldet man sich im grünen Messenger mit der Handy­nummer und einem per SMS über­mit­telten nume­rischen Code auf dem Haupt­gerät an. Sollte dieser Anmel­depro­zess aus tech­nischen oder persön­lichen Gründen nicht möglich sein, steht ab sofort eine Ausweich­methode per E-Mail zur Verfü­gung. WABetaInfo infor­miert über die Beta­ver­sion 2.23.24.10 für Android und die Beta­ver­sion 2.23.23.77 für iOS des Kommu­nika­tions­tools. Diese Updates haben die Veri­fizie­rung und Authen­tifi­zie­rung per E-Mail inte­griert. So kommen Sie zur E-Mail-Verifizierung

Andre Reinhardt Aller­dings ist das Feature ein wenig in den Einstel­lungen versteckt. Deshalb führen wir Sie nun durch den Prozess. Zunächst führt der Weg zu den Einstel­lungen von WhatsApp. Anschlie­ßend öffnet man den Menü­ein­trag „Konto“. Dort wiederum ist eine neue Option mit der Bezeich­nung „E-Mail-Adresse“ vorzu­finden. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf „Weiter“. In Kürze müssten Sie elek­tro­nische Post von WhatsApp erhalten. Der nume­rische Code der Mittei­lung muss am Handy einge­geben werden. Mit einer Berüh­rung der Schalt­fläche „Veri­fizie­rung“ wird der Vorgang abge­schlossen.

Nütz­liche Notfall­lösung für den Messenger

Allzu häufig muss man sich nicht erneut bei WhatsApp anmelden. Dennoch ist es gut, für den Notfall eine weitere Möglich­keit zur Authen­tifi­zie­rung zu haben. Die Prozedur dauert nur wenige Minuten, weshalb wir Anwen­dern dazu raten, sie durch­zuführen. Sollten Sie sich beispiels­weise aufgrund eines neuen Handys neu einloggen müssen und erhalten etwa durch Netz­werk­stö­rungen keine SMS, ist die Anmel­dung per E-Mail über WLAN weiterhin möglich. Außerdem ist es eine nütz­liche Methode zur Anmel­dung an einem Zweit­gerät ohne Handy­nummer.

Übri­gens können Sie jetzt auch in der iOS-Fassung von WhatsApp Mittei­lungen anpinnen.