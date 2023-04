Android und iOS: WhatsApp bereitet animierte Emojis vor

Wem die stati­schen Emojis in WhatsApp nicht ausrei­chen, um sich auszu­drü­cken, dürfte sich über die animierten Versionen freuen. Diese befinden sich derzeit in Entwick­lung.

Es kommt bald wort­wört­lich Bewe­gung in WhatsApp, denn das Entwick­ler­studio tüftelt an animierten Emojis. In naher Zukunft wird es also möglich sein, die eigene Gefühls­welt komplexer zu visua­lisieren. Das Feature soll sowohl in der Android-Fassung als auch in den Versionen für iOS und Desktop Einzug halten.

In der aktu­ellen WhatsApp-Beta­ver­sion für Computer ist die Funk­tion bereits inte­griert. Auf eine Frei­schal­tung müssen aber selbst Beta­tester noch warten. Stan­dard­mäßig sind die animierten Emojis nach der Einfüh­rung aktiv. Ob sie sich manuell deak­tivieren lassen, ist unbe­kannt.

Bewegte Emojis für WhatsApp nahen

Die animierten WhatsApp-Emojis kommen

Bild: WABetaInfo Abseits des Video­chats ist es in Messen­gern schwerer als vor Ort, seine Gefühls­lage zu vermit­teln. Abhilfe schaffen unter anderem die Emojis in Form von Smileys und Konsorten. In animierter Form können diese noch expli­ziter Emotionen ausdrü­cken. Viele Kommu­nika­tions­tools haben eine solche Funk­tion bereits an Bord, demnächst gesellt sich WhatsApp dazu. WABetaInfo stieß in der neuesten Beta­ver­sion des Messen­gers auf diese Erwei­terung. Wie gehabt ist das Feature in einem solch frühen Entwick­lungs­sta­dium noch nicht frei­geschaltet.

Der Messenger-Spür­hund entdeckte die kommenden animierten Emojis in der Desktop-Fassung. Sie sollen aber auch für die WhatsApp-Versionen von Android und iOS erscheinen. Inter­essan­ter­weise wird ein stati­sches Emoji auto­matisch in ein animiertes beim Versand konver­tiert. Zumin­dest, wenn es für das betref­fende Emoji ein bewegtes Pendant gibt. Nicht jeder Anwender dürfte die animierten Grafiken bevor­zugen. Ob in den Einstel­lungen eine Option zum Deak­tivieren des Features inte­griert ist, bleibt abzu­warten. Animiertes Emoji in WhatsApp Desktop

Bild: WABetaInfo

WhatsApp greift auf Lottie-Daten­bank zurück

Das Entwick­ler­studio wird sich für die animierten Emojis bei Lottie bedienen. Hierbei handelt es sich um ein Java-basiertes Datei­format für Bewegt­bilder mit umfas­sender Daten­bank. Die Vorteile von Lottie sind unter anderem eine kleine Datei­größe, eine unbe­grenzte Skalier­bar­keit, die Unter­stüt­zung vieler Platt­formen wie Android und iOS sowie eine optio­nale Inter­akti­vität.

Laut eigenen Angaben nutzen bereits mehr als 250.000 Firmen welt­weit das Angebot von Lottie. Darunter Google, Micro­soft, Samsung, Disney, Netflix, Amazon und TikTok.

Span­nend ist auch die paral­lele Nutzung von WhatsApp auf zwei Handys.