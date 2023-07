WhatsApp: Animierte Avatare für persönlichere Chats

Bei den WhatsApp-Avataren kommt bald wort­wört­lich Bewe­gung ins Spiel. Das Entwick­lers­tudio arbeitet an animierten Stickern für das digi­tale Konterfei. Auf diese Weise lassen sich Emotionen noch persön­licher ausdrü­cken. Zwar lassen sich die neuen virtu­ellen Aufkleber auch in der Beta­ver­sion noch nicht nutzen, in einem späteren Update sollen sie Anwender aber austesten können. Hingegen schon jetzt in der aktu­ellen Android-Beta des Messen­gers verwendbar sind die über­arbei­teten Profil­fotos in Grup­pen­chats. Mitglieder lassen sich durch diese Erwei­terung auch ohne Foto schneller iden­tifi­zieren.

WhatsApp bereitet animierte Avatare vor

WABetaInfo Seit Ende vergan­genen Jahres können WhatsApp-Nutzer digi­tale Eben­bilder von sich kreieren. Die soge­nannten Avatare ermög­lichen indi­vidu­elle Aufkleber des Absen­ders. Das Entwick­lers­tudio hat bereits mehr Posen spen­diert und in Bälde folgen die animierten Vari­anten. WABetaInfo berichtet über die Beta­ver­sion 2.23.15.6 des Kommu­nika­tions­tools für das Android-Betriebs­system. In diesem Update hat das Team bereits die Avatare in bewegter Form inte­griert. Frei­geschaltet und damit nutzbar sind die neuen Sticker aber leider noch nicht. Dennoch gibt es bereits erste Eindrücke.

Die animierten Avatare finden sich demnächst mit dem eigenen Comic-Gesicht als Icon in der Sticker-Sektion. Unter­teilt sind sie wie gewohnt in Bereiche wie „Glück­lich“, „Liebe“, „Traurig“ und „Wütend“. Größ­ten­teils wurden die vorhan­denen Aufkleber als Anima­tion umge­setzt. Wir haben jedoch auch neu hinzu­gefügte Avatar-Ausdrücke entdeckt. Es ist davon auszu­gehen, dass die Grafiken auch in WhatsApp für iOS Einzug halten.

WhatsApp hat die Gruppen-Profil­bilder über­arbeitet

Profilbild für Personen ohne Foto

WABetaInfo Mitt­ler­weile können WhatsApp-Gruppen bis zu 1024 Mitglieder haben. Beson­ders bei größerer Teil­neh­mer­zahl fällt es schwer, den Über­blick zu behalten. Zwar werden inzwi­schen Profil­fotos in Grup­pen­chats ange­zeigt, aber nicht jede Person hat ein solches. Ab sofort profi­tieren WhatsApp-Anwender ab der Beta 2.23.15.9 für Android von über­arbei­teten Profil­bil­dern bei diesem Szenario. Hat ein Kontakt kein Foto, wird der Anfangs­buch­staben des Namens groß anstelle eines Profil­bildes darge­stellt. Dadurch lassen sich User schneller iden­tifi­zieren.

Übri­gens ist es jetzt möglich, per Handy­nummer in WhatsApp Geräte mit demselben Account zu verknüpfen.