WhatsApp: "Nicht-stören"-Erkennung für Android naht

Aktuell werkelt das WhatsApp-Team an einer „Nicht-stören“-Schnitt­stelle für die Android-Fassung. Mit dieser Erwei­terung erkennt der Messenger, dass sich das Smart­phone im „Nicht-stören“-Modus befindet. Das wirkt sich vornehm­lich auf Anrufe aus. Gehen Sprach- oder Video­chats in WhatsApp ein, während der Anwender besagten Modus akti­viert hat, vermerkt die Anwen­dung den Grund für die verpassten Tele­fonate. So können User im Chat­fenster und der Anruf­liste sehen, dass sie das Gespräch aufgrund der Stumm­schal­tung verpasst haben. In WhatsApp für iPhone wurde die API bereits inte­griert.

WhatsApp: Android-Fassung berück­sich­tigt bald Silent Mode

Erkennung für Stummschaltung in WhatsApp

WABetaInfo Manchmal dauert es eine Weile, bis es ein WhatsApp-Feature von einer Platt­form auf die andere schafft. Bereits im Juni konnten iPhone-Anwender im TestFlight von der „Nicht-stören“-API (Program­mier­schnitt­stelle) profi­tieren. Jetzt gibt es ein erstes Lebens­zei­chen dieser Erwei­terung für die Android-Version. Wie WABetaInfo heraus­gefunden hat, ist die Funk­tion in der WhatsApp-Beta­ver­sion 2.22.21.7 inte­griert. Leider, wie es oft bei solch frühen Imple­men­tie­rungen der Fall ist, ist sie aber noch nicht frei­geschaltet.

Aktiv nutzbar wird die Erken­nung für die Smart­phone-Stumm­schal­tung also erst in einem späteren Update. Einen ersten Screen­shot konnte der WhatsApp-Insider aber schon beisteuern. Auf diesem ist sowohl bei verpassten Sprach- als auch bei Video­anrufen ein Hinweis zu erkennen. Hinter der Uhrzeit des einge­gan­genen Tele­fonats gibt es den Vermerk „while on Do Not Disturb“. WhatsApp hat also erkannt, dass das Gespräch während der aktiven Stumm­schal­tung nicht ange­nommen wurde.

Weitere Infor­mationen zur Erken­nung des Silent Mode

Es kann durchaus vorkommen, dass ein Anwender den „Nicht-stören“-Modus verse­hent­lich einschaltet oder schlicht vergisst, ihn wieder zu deak­tivieren. In solchen Szena­rien ist ein Hinweis in WhatsApp nütz­lich. Die Einstel­lung für das Stumm­schalten des Handys findet sich im Menü wieder oder kann, falls vorhanden, mit einem physi­schen Schalter akti­viert werden. Das Gegen­über wird in WhatsApp übri­gens nicht darüber infor­miert, dass der Ange­rufene aufgrund des „Nicht-stören“-Modus das Tele­fonat verpasst hat.

