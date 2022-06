WhatsApp: Ungelesen-Filter für iOS & Windows-Reaktionen

Das WhatsApp-Entwick­ler­studio hat Tests für den „Unge­lesen“-Filter in iOS gestartet und rollt das Feature auf Android breiter aus. Außerdem halten die Reak­tionen in der Windows-App Einzug.

Wer einen besseren Über­blick in WhatsApp möchte, dürfte sich über das erwei­terte Rollout des „Unge­lesen“-Filters freuen. Vor rund einer Woche star­tete das Feature in einer ersten Android-Beta­ver­sion und mitt­ler­weile erhalten nicht nur mehr Tester, sondern auch iOS-Nutzer Zugriff darauf. Teil­nehmer des TestFlight für die iPhone-Version des Messen­gers können den Filter auspro­bieren. Die Such­funk­tion listet dank dieser Erwei­terung auf Wunsch unge­lesene Mittei­lungen auf. Eine weitere WhatsApp-Neue­rung sind die Reak­tionen in der Windows-Fassung. Jene werden für alle Anwender sukzes­sive frei­geschaltet.

WhatsApp: „Unge­lesen“-Filter erreicht mehr Nutzer

„Ungelesen“-Filter in WhatsApp (Android)

Andre Reinhardt Beson­ders bei einer langen Chat­liste und häufigen Konver­sationen ist es bequemer, einen gemein­samen Ort für alle unge­lesenen Nach­richten aufrufen zu können. Vergan­gene Woche war dies einer kleinen Anzahl Teil­neh­mern mit der WhatsApp-Beta­ver­sion 2.22.13.14 für Android möglich. In der Redak­tion hatten wir zu diesem Zeit­punkt kein Glück, in der Beta­ver­sion 2.22.14.3 fanden wir das Feature aber nun vor. Ferner berichtet WABetaInfo, dass iPhone-User eben­falls den neuen Filter austesten können. „Ungelesen“-Filter in WhatsApp (iOS)

WABetaInfo Hierfür ist eine Teil­nahme am Beta-Programm TestFlight für die iOS-Ausgabe des Kommu­nika­tions­tools Pflicht. Sollten Sie an diesem mitwirken, dürften Sie ein Update auf die Version 2.22.13.73 erhalten. Nach einem Klick auf die Lupe öffnet sich die WhatsApp-Suche auf iPhones anschlie­ßend mit einer Neue­rung. Es gibt ein blaues Filter-Symbol neben der Such­leiste. In dessen Menü befindet sich die Option, um nach unge­lesenen Nach­richten zu filtern. Des Weiteren lässt sich die Anzeige der Filter-Ergeb­nisse zurück­setzen.

Reak­tionen beehren WhatsApp für Windows-Fassung

Reaktionen in WhatsApp (Windows)

Andre Reinhardt Aufgrund der Viel­zahl an WhatsApp-Lösungen für unter­schied­liche Platt­formen erscheinen neue Funk­tionen nicht überall zeit­gleich. So können Smart­phone-Anwender etwa bereits seit zwei Monaten von den Reak­tionen Gebrauch machen. Jetzt wird die UWP-Fassung (Windows) mit dieser Erwei­terung bedacht. Wir wurden durch WABetaInfo auf diese Neue­rung aufmerksam. Dort ist zwar zu lesen, dass man die WhatsApp-Beta­ver­sion 2.2223.11.70 für den Computer besitzen sollte, tatsäch­lich funk­tio­nieren die Reak­tionen aber auch schon mit der regu­lären Ausgabe. Womög­lich müssen Sie sich aber noch ein wenig bis zur Frei­schal­tung gedulden.

Übri­gens können Sie WhatsApp von Android auf iOS nun simpel umziehen.