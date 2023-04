WhatsApp: Messenger-Umzug ohne Cloud

Bislang konnte man nur mit Umweg über die Cloud den Chat­ver­lauf von WhatsApp auf ein anderes Handy über­tragen. In der neuesten Beta­ver­sion des Messen­gers für Android hält eine weitere Option Einzug. Mit dem Feature Chat-Transfer lassen sich sämt­liche Mittei­lungen inklu­sive Medi­enda­teien direkt von einem Android-Smart­phone auf ein anderes über­tragen.

Dieser Weg ist zum einen privater, da er nicht über Google Drive funk­tio­niert und setzt zum anderen kein aktu­elles Cloud-Backup voraus. Mittels QR-Code ist der Chat-Transfer außerdem bequem durch­führbar.

WhatsApp-Migra­tion ohne Google Drive via Chat-Transfer

So sieht der Chat-Transfer aus

Bild: WABetaInfo Mit der Anbin­dung an Google Drive gibt es bei Android-Handys in WhatsApp einen komfor­tablen Weg, online Siche­rungen zu lagern. Aller­dings können diese Backups je nach Umfang und Größe der enthal­tenen Medi­enda­teien viel Spei­cher bean­spru­chen. Wurde ein neues Android-Smart­phone ange­schafft und der Messenger soll auf dieses umge­zogen werden, ist deshalb ein Backup auf dem neuesten Stand vorteil­haft. Ansonsten kann es, je nach Inter­net­ver­bin­dung, einige Zeit bis zur Aktua­lisie­rung der Daten auf Google Drive dauern. Erst dann lässt sich die Siche­rung auf dem neuen Handy aufspielen.

Wie WABetaInfo berichtet, entfällt dieser Zwischen­schritt über den Online­spei­cher demnächst. Genauer gesagt können manche Beta­tester mit der WhatsApp-Version 2.23.9.19 für Android bereits von der Funk­tion Gebrauch machen. Die Erwei­terung nennt sich Chat-Transfer. Die direkte Migra­tion des Backups von Smart­phone zu Smart­phone dürfte über WLAN ziem­lich schnell vonstat­ten­gehen. Es kann ein wenig dauern, bis sämt­liche Tester für das Feature frei­geschaltet wurden. Bereits Anfang des Jahres erfuhren wir vom Chat-Transfer.

So funk­tio­niert der Chat-Transfer

Ist die Erwei­terung aktiv, ist sie in den WhatsApp-Einstel­lungen zwischen dem Chat-Backup und dem Chat­ver­lauf vorzu­finden. Mit einem Klick auf Chat-Transfer öffnet sich der dazu­gehö­rige Bereich. Das Entwick­ler­studio erklärt die Option folgen­der­maßen: "Trans­ferieren Sie Ihren Chat­ver­lauf privat und mit den aktu­ellsten Mittei­lungen, ohne Google Drive zu benutzen."

Ferner weist das Team darauf hin, dass bestimmte Berech­tigungen erfor­der­lich sind, damit sich der User mit dem neuen Smart­phone verbinden kann.

