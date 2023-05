WhatsApp: Gruppennachrichten dem Administrator melden

Unpas­sende Beiträge in WhatsApp lassen sich in Zukunft dem Grup­pen­admi­nis­trator zur Über­prü­fung schi­cken. Außerdem soll es Verbes­serungen bei den Commu­nitys geben und die Kanäle machen Fort­schritte.

Über das Wochen­ende wurden wieder zahl­reiche WhatsApp-Beta­ver­sionen veröf­fent­licht, die einen Ausblick über bevor­ste­hende Neue­rungen geben. So lassen sich in naher Zukunft Beiträge in Grup­pen­chats einem Admi­nis­trator melden. Dieser hat dann die Möglich­keit, die Mittei­lung bei Bedarf zu löschen.

Ferner will das Entwick­ler­studio das Commu­nity-Feature aufwerten. Wer dieses rege nutzt, dürfte sich über die bevor­ste­hende Tab-Liste für mehr Über­sicht freuen. Einen weiteren Eindruck der Kanäle für WhatsApp gibt es eben­falls. Dahinter verbirgt sich eine Art News­letter-Funk­tion im Broad­cast-Stil.

WhatsApp: Pläne für Gruppen und Commu­nitys

Admin Review in WhatsApp

Bild: WABetaInfo Im weit verbrei­teten Messenger können bis zu 1024 Personen einer Gruppe beitreten. Mit stei­gender Mitglie­der­zahl steigt auch die Chance auf heikle Beiträge. Beispiels­weise radi­kale oder diskri­minie­rende Inhalte möchte niemand in einer Gruppe haben. Falsch­aus­sagen sind weitere Stör­fak­toren. In diesen Fällen können Mitglieder demnächst Mittei­lungen einem Grup­pen­admi­nis­trator melden. Dieser kann dann entscheiden, ob der Beitrag gelöscht werden sollte. Bei WABetaInfo sich­teten wir das optio­nale Feature namens "Admin Review". Es ist in der Beta 2.23.10.8 für Android inte­griert, aber nicht frei­geschaltet. Tabs für Communitys

Bild: WABetaInfo Für Commu­nitys steht eben­falls eine nütz­liche Ände­rung bevor. In der WhatsApp-Beta­ver­sion 2.23.9.76 für iOS entdeckte WABetaInfo Tabs für diese Funk­tion. Wer nicht nur von Gruppen, sondern auch den über­geord­neten Gemein­schaften Gebrauch macht, erhält also künftig eine bessere Über­sicht. Gruppen werden in den dazu­gehö­rigen Commu­nitys sortiert in einem Tab aufge­listet. Leider ist auch diese Erwei­terung noch nicht frei­geschaltet.

Neue Impres­sionen der WhatsApp-Kanäle

WhatsApp-Channels

Bild: WABetaInfo Die "Chan­nels" sind eine Möglich­keit für Nutzer, Nach­richten auto­matisch an Abon­nenten verteilen zu lassen. Ein System, das man beispiels­weise von News­let­tern kennt. Im Broad­cast-Verfahren werden die selek­tierten Beiträge an die entspre­chenden User verteilt.

Wie im Screen­shot zu sehen ist, inte­griert das Entwick­ler­studio die Kanäle hori­zontal unten im Bereich der Status-Sektion. Gefunden hat WABetaInfo den neuesten Stand der Funk­tion in der WhatsApp-Beta­ver­sion 2.23.9.77. Auf die Frei­schal­tung des Features müssen wir aber noch warten.

Das WhatsApp-Menü soll künftig auf Android und iOS gleich aussehen.