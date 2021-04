Programm-App getestet: "What's on Prime?"

"What's On Prime?" auf Android

Screenshot: Björn König Das Angebot an Filmen und Serien ist im Strea­ming nahezu gren­zenlos. Da fällt es ziem­lich schwer, über­haupt noch die Über­sicht zu behalten. Die Dienste selbst sind mit ihren Empfeh­lungen nicht immer hilf­reich, schließ­lich werden oftmals auf der Start­seite nur aktu­elle Block­buster und Neuerschei­nungen kräftig beworben. Oder es gibt speziell Film- und Seri­enemp­feh­lungen anhand eines Algo­rithmus, welcher sich auf bisher gese­hene Inhalte bezieht, so wie ihn beispiels­weise Netflix anwendet. Wer aber über den gesamten Katalog und Neustarts seines Strea­mers stets auf dem Laufenden bleiben will, kommt im Prinzip nicht um eine Content-Verzeich­nisapp wie "What's On Prime?" herum. Wir haben uns im Test genauer ange­schaut, ob die App wirk­lich über­zeugt.

Basis­funk­tionen

"What's On Prime?" auf Android

Screenshot: Björn König Grund­sätz­lich sind in der App alle Prime-Inhalte nach den Kate­gorien "Neu", "Auslau­fend" und "Entfernt" einge­ordnet. Als Stan­dard­ein­stel­lung werden immer zunächst die aktu­ellen Neuerschei­nungen des aktu­ellen Tages ange­zeigt, abstei­gend darunter folgen früher hinzu­gefügte Inhalte. Eine der wich­tigsten App-Funk­tionen, nämlich die Suche nach einem ganz bestimmten Film oder einer Serie, ist jedoch in der kosten­losen Basis­ver­sion nicht verfügbar.

Genau das macht die App aber aus unserer Sicht bereits extrem unat­traktiv, denn die Suche nach bestimmten Inhalten gehört mit Sicher­heit zu den Kern­funk­tionen eines solchen Dienstes. Aller­dings gibt es zumin­dest die Option, die Such­funk­tion im Gegenzug für das Anschauen eines Werbe­videos für eine Stunde zu nutzen. Prak­tisch hingegen ist die Merk­liste: Man kann dort einen Wunsch­inhalt hinzu­fügen und wird entspre­chend infor­miert, wenn es hierzu im Katalog von Prime Video Ände­rungen gibt. Nach­teilig ist hingegen, dass ausschließ­lich Prime- und keine kosten­pflich­tigen VoD-Inhalte ange­zeigt werden.

Wenig Über­sicht­lich

Insge­samt wirkte die App auf uns relativ unüber­sicht­lich, zumal in der Über­sicht auch keine spezi­fische Genre-Sortie­rung möglich ist. Darüber hinaus beschränkt sich das Angebot ausschließ­lich auf Inhalte von Amazon, weitere Strea­ming-Dienste werden nicht ange­zeigt bzw. man benö­tigt hierzu eine weitere App (z.B. What's on Netflix?). Das ist sehr unprak­tisch, denn viele Nutzer abon­nieren aus Erfah­rung mehr als einen Strea­ming-Dienst. In dem Falle müsste man also auch mehrere Apps instal­lieren und womög­lich sogar mehrere Premium-Accounts abon­nieren, um auch wirk­lich alle Funk­tionen zu nutzen.

Hier sollte also genau abge­wogen werden, welche Features man auch tatsäch­lich braucht. Eine inter­essante Alter­native zu "What's on Prime?" ist in jedem Falle auch die App "JustWatch". Dort kann man seine Lieb­lings­inhalte sogar voll­kommen kostenlos auf allen Strea­ming-Diensten suchen. Zudem gibt es eben­falls eine Watch­list und weitere prak­tische Filter­funk­tionen (z.B. die Suche nach allen Serien oder Filmen im Katalog eines bestimmten Strea­mers).

Fazit

Wir würden "What's on Prime?" eher nicht empfehlen. Die App bietet nach unserer Einschät­zung einen zu geringen Funk­tions­umfang und der Anbieter verlangt sogar für Stan­dard­funk­tionen, wie die Suche nach bestimmten Inhalten, ein Premium-Abo. Zudem zeigt die App ausschließ­lich Content von Amazon Prime Video. Eine gute (und weitest­gehend kosten­freie) Alter­native ist das zuvor genannte "JustWatch". Außerdem bieten auch diverse TV-Programm­zeit­schriften eigene Apps, in denen eben­falls Strea­ming-Inhalte ange­zeigt werden. So zum Beispiel "Klack" der Funke-Medi­engruppe.

Eine Über­sicht beson­ders inter­essanter Programm­zeit­schriften-Apps haben wir bereits in einem weiteren Artikel vorge­stellt. Wer auf seinem eigenen Strea­ming-Dienst nach spezi­ellen Inhalten sucht, kann aber ebenso ganz altmo­disch die Such­funk­tion des Fire TV-Sticks benutzen. Diese Funk­tion ist garan­tiert immer voll­kommen kostenlos.

Bei der Benut­zer­freund­lich­keit von Strea­ming-Apps gibt es immer noch Verbes­serungs­bedarf.