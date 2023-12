Winter: Mobilfunk ist wetterabhängig

Mobil­funk­technik wirkt auf Außen­ste­hende oft komplex. Und sie befindet sich nicht alleine in wohl­tem­perierten Server-Räumen, sondern oft im Freien, wo Wind und Wetter ihr Spiel treiben.

Wenn mal etwas defekt ist, dürfen die Tech­niker raus und nach dem Rechten schauen, egal, ob es stürmt oder schneit.

Einsatz im Ober­allgäu

Der Job in Schnee und Eis erfordert doppelt große Vorsicht.

Foto: o2-Telefónica Der Ort Wiede­manns­dorf, ein Orts­teil von 87534 Ober­staufen an der B308, liegt sehr beschau­lich in einem Tal im Ober­allgäu (Ober­bayern) und wird von einer nörd­lich vom Ort gele­genen Station mit dem Mobil­funk­netz von o2-Telefónica versorgt.

Spora­dische Aussetzer

Das ist kein Kunstwerk im Museum, sondern eine zugeschneite und zugefrorene Antennenanlage. Beim Saubermachen soll nichts beschädigt werden.

Foto: o2-Telefónica Nutzer meldeten spora­dische Aussetzer, die auch im Netz-Kontroll­zen­trum bei o2 für Fehler­mel­dungen sorgten. Weil der Sender­standort sehr abge­legen ist, wurde er über Richt­funk ange­bunden, und dieser "Link" (die Richt­funk­ver­bin­dung) hatte spora­dische Probleme. Also wurde entschieden: Tech­niker hinschi­cken und nach­schauen.

Fehler treten dann auf, wenn es keiner gebrau­chen kann

Auf dem Weg zum Arbeitsplatz geht es durch den Schneetunnel

Foto: o2-Telefónica Wann trat der Fehler auf? Im tiefsten Winter. Kann man direkt zum Sender hinfahren? Natür­lich nicht. Es lagen zwei Meter Schnee und die Tech­niker mussten erst einein­halb Stunden zu Fuß zur Mobil­funk­sta­tion marschieren. Das Ergebnis waren atem­berau­bende Bilder, die sie mitbrachten. Und der Sender läuft wieder.

Vereiste Technik

Ein Mobilfunktechniker muss auch mit einer Schaufel umgehen können.

Foto: o2-Telefónica Um es kurz zu machen, "kaputt" in dem Sinne war eigent­lich nichts, die Richt­funk­schüssel und die Sende- und Empfangs­antennen waren mit Schnee und Eis über­zogen. Sie mussten einfach nur "frei" gemacht werden. Das ist im Winter an einem Mobil­funk­sen­demast eine beson­dere Heraus­for­derung und erfor­dert viel Sicher­heits­wissen, damit beim Reinigen der Antennen nichts passiert.

Übri­gens: Winter ist kein o2-spezi­fisches Thema. Auch an den Sende­antennen der Telekom, von Voda­fone oder künftig auch 1&1 kann es im Winter Beein­träch­tigungen durch Schnee und Eis geben.

