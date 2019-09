Einigkeit: Frist für finale ISDN-Abschaltung wird verlängert

Immer wieder hat der VATM, der Verband der Anbieter von Tele­kommu­nika­tions- und Mehr­wert­dienst­leis­tungen, heftige Kritik an der Deut­schen Telekom geübt. Das liegt in der Natur der Sache, denn der VATM vertritt die Unter­nehmen, die im Wett­bewerb zur Telekom stehen. Aber es gibt auch die (seltenen) Fälle, wo von VATM und der Telekom gemeinsam an einem Strang gezogen wird, etwa in Form einer gemein­samen Pres­seer­klärung. Es geht um die seit Jahren vorbe­reitete und noch laufende Umstel­lung aller Tele­fonan­schlüsse auf das Internet-Proto­koll (IP). Konkret: Die Deut­sche Telekom bietet Tele­kommu­nika­tions­unter­nehmen und deren Endkunden eine Frist­verlän­gerung bei der Umstel­lung ihrer Sprach­telefon- und ISDN-Mehr­gerä­tean­schlüsse auf die IP-Tech­nologie an.

IDSN-Abschal­tung erst später

Bei der Migration von ISDN auf IP haben sich VATM und Telekom auf einen späteren Termin verständigt. „Auf expli­ziten Kunden­wunsch werden wir die konkret benannten Alt-Anschlüsse, die noch nicht migriert wurden, erst acht Wochen später zum 30.11.2019 abschalten und nicht, wie bislang kommu­niziert, zum 30.09.2019“, sagt Dr. Kerstin Baum­gart, Leiterin des Geschäfts­berei­ches Whole­sale von der Telekom Deutsch­land GmbH und fügt hinzu: „So schaffen wir die Möglich­keit, dass alle Tele­kommu­nika­tions­unter­nehmen ihre Kunden doch noch recht­zeitig auf die zukunfts­sichere Platt­form migrieren können.“ Demge­genüber erfolgt die Migra­tion bzw. Abschal­tung der DSL-Daten-Anschlüsse auf den Alt-Platt­formen (als Tele­fonlei­tung und DSL-Versor­gung noch getrennt vermarktet wurden) weiterhin wie kommu­niziert und geplant.

Jürgen Grützner, Geschäfts­führer des VATM, hat Grund zur Freude: „Eine große Zahl der Tele­kommu­nika­tions­unter­nehmen hat die Migra­tion bisher sehr gewis­senhaft und in guter Koope­ration mit ihren Endkunden und der Telekom durch­geführt. Das ist ein gemein­schaft­liches und gutes Ergebnis!“ so Grützner: „Einige Kunden sind die Migra­tion noch nicht konse­quent genug ange­gangen, was nun trotz des langen Vorlaufs in einigen Fällen zu Problemen führt.“

Umrüs­tung läuft seit 2015

Bereits 2015 hatte die Deut­sche Telekom damit begonnen, parallel zum Breit­band­ausbau, alle Sprach- und Daten­anschlüsse auf das Internet-Proto­koll (IP) umzu­stellen. In verschie­denen Wellen wurden die Kunden ange­schrieben und die Anschlüsse migriert bzw. in Ausnah­mefällen auch gekün­digt, was insbe­sondere bei Kunden, die jedem Werbe­schreiben skep­tisch gegen­über­stehen und die Zusam­menhänge nicht kennen oder verstehen, zu Irri­tationen geführt hatte.

Umrüs­tung bis Jahres­ende fast komplett

„Zum Jahres­ende wird der aller­größte Teil der Migra­tion abge­schlossen sein“, sagt Klaus Müller, bei der Telekom unter anderem verant­wort­lich für die IP-Migra­tion der Geschäfts­kunden, „einzig die Migra­tion weniger reiner Sprach­anschlüsse im Geschäfts­kunden­bereich wird noch in 2020 erfolgen und abge­schlossen“. „Zusammen mit den Carriern inten­sivieren wir alle Anstren­gungen, damit kein Kunde bei der Migra­tion verloren geht."

Müller betont: "Dieje­nigen Kunden, die bislang nicht reagiert haben, sind nun drin­gend aufge­fordert, sich mit ihrem Anbieter umge­hend in Verbin­dung zu setzen und die notwen­digen Schritte abzu­stimmen“, appel­liert Baum­gart. „Alle Kunden wurden in der Vergan­genheit mit großem Vorlauf von ihren Anbie­tern über den Wechsel in die All-IP-Welt infor­miert“, bestä­tigt Grützner.

Die Prozesse (Abläufe) sollen so gestaltet werden, dass für alle Kunden – egal bei welchem Anbieter sie sind – eine störungs­freie Migra­tion sicher­gestellt ist. Um Problem­fälle recht­zeitig zu erkennen, wurde eine gemein­same Daten­basis mit der Telekom geschaffen. Die Telekom sieht sich dabei – wie auch der VATM – in einer Gesamt­verant­wortung für die Tele­kommu­nika­tions­branche. Die Migra­tion auf IP wird für die Kunden hinsicht­lich der Leis­tungs­fähig­keit der Produkte mit spür­baren Verbes­serungen und neuen Möglich­keiten einher­gehen. Dem VATM ist es daher wichtig, dass die Abschal­tung der alten Tech­nolo­gien konse­quent erfolgt: „Nur so wird die Umstel­lung auf die neue Tech­nologie erfolg­reich sein. Digi­tali­sierung und Gigabit-Gesell­schaft benö­tigen eine voll­stän­dige IP-Umge­bung“, sagt Grützner: „Telekom und VATM werden zusammen Sorge dafür tragen, dass es bei ausrei­chender Koope­ration von Kunden und Tele­kommu­nika­tions­unter­nehmen nicht zu unge­wollten Abschal­tungen kommt.“

ISDN: Stabi­lität in abge­legenen Regionen

Gerade in abge­legenen Regionen bot ISDN die einzige stabile Tele­fonie-Daten­versor­gung, um wenigs­tens mit heute unvor­stellbar lang­samen 64 kBit/s oder 128 kBit/s (Kanal­bünde­lung) ins Internet zu kommen. Nach dem Wegfall von ISDN bietet die Telekom dort teil­weise nur noch MSAN-POTS (einfa­cher "analoger" Tele­fonan­schluss) an. Gerade in den abge­legenen Regionen kommt der Netz­ausbau nicht vom Fleck, weil erst zeit­raubende Ausschrei­bungen und Anträge auf Förder­mittel gestellt werden müssen und die Kunden vor Ort den "Ernst" der Lage nicht verstehen oder die in Frage kommenden Baufirmen auf Jahre ausge­bucht sind.

Kunde muss aktiv werden

Gleich­wohl muss jeder Kunde, der von der Telekom oder seinem privaten Telefon-Unter­nehmen ein Schreiben zur Umstel­lung bekommen hat, unbe­dingt selbst aktiv werden. Ganz glas­klar: Es besteht keine Möglich­keit, den (meist hoch stabilen und zuver­lässigen) ISDN-Anschluss auf Dauer zu behalten, weder bei der Telekom noch bei alter­nativen Anbie­tern. Ist die Leitung zum Kunden stabil, kann der Kunde mit einem ISDN-Router-Modem seine ISDN-Anlage und Geräte weiter betreiben und in aller Ruhe entscheiden, wie er künftig "intern" tele­fonieren will.

Bei extrem langen Kabel­verbin­dungen zwischen Kunden und der nächsten aktiven Vermitt­lung oder dem aktiven Schalt­kasten (MFG oder KVz) und seit Jahren nicht mehr aufge­rüsteten Orts­netzen, müssen die örtliche Politik in Verbin­dung mit Land­kreisen und Bundes­ländern das Verfahren zur mögli­chen Förde­rung anschieben.

Liegen die Anschlüsse zu weit "abseits", haben sich schon erfolg­reiche "Bürger­initia­tiven" gebildet, welche die Netze in Eigen­regie gegraben und dann eine Tele­kommu­nika­tions­firma beauf­tragt haben, das Netz zu betreiben oder für den über­geord­neten Anschluss zu sorgen.

Ganz wichtig: Von selbst passiert aber nichts. Die Kunden müssen aktiv werden.

