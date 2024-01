Irreführende Angebote: T-Mobile Polen soll Strafe zahlen

In Polen herrscht in Punkto Mobil­funk­tarife ein starker Wett­bewerb. Da gab es z.B. ein Angebot mit 1200 GB "freiem" Daten­volumen für ein Jahr. Doch aufmerk­same Leser ahnen es schon, die Geschichte hat einen Haken.

Die polni­sche Telekom-Mobil­funk­tochter T-Mobile Polska wurde vom "Amt für Wett­bewerb und Verbrau­cher­schutz (UOKiK)" zu einer empfind­lichen Geld­strafe in Höhe von umge­rechnet über 5,7 Millionen EUR verur­teilt. Dem UOKiK war aufge­fallen, dass T-Mobile Polska im Zusam­men­hang mit seinem Prepaid-Angebot „1200 GB kostenlos für ein Jahr" irre­füh­rende Werbung betrieben habe.

Ist das Daten­paket kostenlos?

Stein des Anstoßes: 1200 GB "umsonst" - wenn man alle 30 Tage mit 35 Zloty (8 Euro) nachlädt

Screenshot: teltarif.de Das Angebot konnte den Eindruck erwe­cken, das Daten­paket sei völlig kostenlos. War und ist es aber nicht. Tatsäch­lich mussten die Kunden ihr Prepaid-Konto monat­lich mit mindes­tens umge­rechnet 8 EUR aufladen, um jeden Monat 100 GB zu erhalten, was dann aufs Jahr gerechnet 1200 GB sind. Die Gesamt­kosten für den Verbrau­cher beliefen sich somit über ein Jahr hinweg gerechnet auf etwa 93 Euro. Dies sei, so die Wett­bewerbs­hüter, in den Werbe­mate­ria­lien nicht deut­lich gemacht worden und nur im Klein­gedruckten zu lesen gewesen.

T-Mobile Polen wider­spricht

Klar, dass T-Mobile Polska mit Form und Höhe der Strafe nicht einver­standen ist. Man beab­sich­tige, gegen die Entschei­dung des UOKiK-Amtes Beru­fung einzu­legen, wurde auf Anfrage mitge­teilt. Somit ist das Urteil ist noch nicht rechts­kräftig.

T-Mobile argu­men­tierte, dass seine Konkur­renten ähnliche Ange­bote einge­führt haben, was nach teltarif.de-Infor­mationen beispiels­weise beim konkur­rie­renden Anbieter Plus der Fall ist. Auch bei Plus.PL gibt es "geschenktes" Datenvolumen, das aber gar nicht kostenlos ist.

Screenshot: teltarif.de

Typi­sches Angebot?

T-Mobile argu­men­tiert, dass der Tarif „1200 GB kostenlos für ein Jahr" "im Einklang mit den für Prepaid-Dienste typi­schen Mecha­nismen" gewesen sei. T-Mobile Polen erklärte außerdem, frei­willig und vorbeu­gend mit dem UOKiK zusam­men­gear­beitet zu haben. Anfang des Jahres seien alle Werbe­maß­nahmen im Zusam­men­hang mit dem Angebot entspre­chend den Leit­linien des Amtes geän­dert worden. Nach Angaben des Betrei­bers habe es in dieser Ange­legen­heit nur sehr wenige Einwände von Kunden gegeben.

Aktu­elle Aktion mit 4800 GB

Aktuelles Angebot: 4.800 GB "extra" für 1 Jahr, aber nur wenn man alle 30 Tage mit 45 Zloty (ca. 10 Euro) auflädt.

www.t-mobile.pl / Screenshot: teltarif.de Aktuell läuft bei T-Mobile in Polen eine Aktion mit 4800 GB "Frei­volumen" im Jahr, wofür alle 30 Tage ein Betrag von 45 Zloty (etwa 10,33 Euro) nach­geladen werden muss. Das Frei­volumen kostet somit ca. 124 Euro im Jahr. Wenn das zitierte Urteil bestä­tigt werden sollte, dann dürfte wohl auch das aktu­elle Angebot "so nicht erlaubt" sein.

