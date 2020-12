Ökologisches Handy-Tarif-Bundle ist verfügbar

Der Anbieter WEtell spricht eine ökolo­gisch orien­tierte Ziel­gruppe an. Mit dem Handy­her­steller Shift und der Such­maschine wurde ein erstes Bundle geschnürt.

Ökologisch orientierte Smartphones, "made in Falkenberg" (Hessen) mit Tarif von WEtell und der Suchmaschine Ecosia

Foto: shiftphones, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de Wir haben über den ökolo­gisch orien­tierten Mobil­funk­anbieter WeTell berichtet, der im Zuge einer Koope­ration mit Tele2 im Netz von Voda­fone funkt.

Erstes Impact Phone vorge­stellt

Foto: shiftphones, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de Kürz­lich wurde das erste "ulti­mative ImpactPhone" vorge­stellt, das eine "attrak­tive und ethi­sche Alter­native" zu den dies­jäh­rigen Geschenk­käufen von Neuhandys darstellen soll.

Der "nach­hal­tige" Mobil­funk­anbieter WEtell, der "sozial und ökolo­gisch produ­zie­rende" Smart­phone-Hersteller SHIFT und die "Baum pflan­zende Such­maschine" Ecosia aus Berlin möchten dem "blinden Konsum über die Feier­tage" etwas "Werte", Ausbau erneu­erbarer Ener­gien, Daten­schutz und "Mehr­werte für Mensch und Planet" gegen­über­setzen.

Zwei ImpactPhones zur Auswahl

Aktuell können die SHIFT-Modelle 5me und 6mq als "ImpactPhone" erworben werden. Nachdem die Bestel­lung mit einem monat­lich künd­baren Mobil­funk­ver­trag mit WEtell verknüpft wurde, wird das ImpactPhone durch die Instal­lation der Such­maschine Ecosia ergänzt.

Impact Phone ab 454 Euro

Um durch Kauf und Bestel­lung einen zusätz­lichen Mehr­wert zu bekommen, pflanzen die Partner bei einem Kauf des 5me ImpactPhones (Preis ab 454 Euro) alleine 77 Bäume. Mit dem Kauf eines 6mq ImpactPhones (799 Euro) sollen 77 Bäume und ein Solar­modul in Deutsch­land finan­ziert werden, verspre­chen die Initia­toren. Die Bäume sollen in Ecosias Pflanz­pro­jekten in 26 "Biodi­ver­sitäts Hotspots" welt­weit gepflanzt werden.

Beim Abschluss des WEtell-Vertrages kann der Kunde aus den Tarifen mit unter­schied­lichen Daten­volu­mina zwischen monat­lich 15 Euro und 30 Euro wählen. Das ImpactPhone soll vorerst für 3 Monate verfügbar sein.

Wer ist Ecosia?

Die Such­maschine Ecosia wurde 2009 gegründet und sieht sich als "größte gemein­nüt­zige Such­maschine der Welt". Sie zählt nach eigenen Angaben "über 15 Millionen aktive User welt­weit". Etwa 25 Prozent der Such­anfragen kämen aus Deutsch­land, teilt sie mit. Im Jahr 2018 verschenkte der Gründer seine Anteile an eine Stif­tung, um das Unter­nehmen unver­käuf­lich zu machen und Profite oder Divi­denden zu vermeiden. Eigene Solar­anlagen in Deutsch­land erlauben seit Juli das doppelte des eigenen Ener­gie­ver­brauchs in Form von erneu­erbaren Ener­gien herzu­stellen.

Ecosia habe seit Grün­dung fast 115 Millionen Bäume gepflanzt, in Ländern wie Indo­nesien, Brasi­lien, Burkina Faso (Afrika) und Spanien.

Wer ist Shift(phone)?

Ähnlich dem Hersteller Fair­phone möchte der Hersteller Shift die "von Elek­tro­schrott und Über­fluss geprägte" Branche refor­mieren. Die Geräte sind modular aufge­baut, erlauben schnelle und eigen­stän­dige Repa­raturen und dadurch eine deut­lich längere Lebens­zeit der Geräte.

Wenn der Kunde sein eigenes Gerät aufschraubt oder rootet, erlischt die Garantie der Geräte nicht. Nach dem Rooten kann der Kunde auch ein anderes alter­natives Betriebs­system auf seine Handys aufspielen - falls er sich das zutraut. Der Chip­satz der Geräte kommt vom "Hersteller" Mediatek (genauer: Mediatek liefert das Know How für den Auftrags­her­steller).

Auf die Geräte von Shift wird ein Geräte- und Verpa­ckungs­pfand erhoben, Altge­räte werden auf Wunsch zurück­gekauft. Regel­mäßige Updates für Hard- und Soft­ware sollen die Geräte lang­lebiger machen.

Wir haben über Erfah­rungen mit WEtell berichtet.