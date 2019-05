Öko-Provider WEtell: Neuer Tarif - Angebot für Ungeduldige

Der umwelt- und Daten­schutz-orien­tierte Mobil­funk­anbieter WEtell hat einen Online­shop unter wetell-change.de/tarife eröffnet.

Neuer Tarif "Mikrofon"

Endlich "grünfunken": WEtell-Change hat seinen Online-Shop gestartet. Bald kann telefoniert werden. Seit dem Ende der Crowd­funding Kampagne auf Start­next haben die drei Gründer*innen viele Anfragen erhalten. Die Rück­meldungen ergaben, dass Bedarf nach einem reinen "Sprach"-Tarif besteht, den die Gründer „Mikrofon“ getauft haben.

"Mikrofon" bietet im Grund­preis von 10 Euro pro Monat ein Sprach­paket mit 100 inklu­dierten Frei­minuten. SMS und weitere Minuten werden nach Verbrauch für 9 Cent abge­rechnet, mobile Daten können bei Bedarf dazu gebucht werden.

Geblieben sind die Tarife "Ultra­kurz" mit 300 Minuten, 100 SMS und 1 GB Daten (maximal 3G) für 15 Euro pro Monat, "Mittel­welle" mit einer Tele­fonie/SMS-Allnet-Flat und 3 GB Daten inklu­sive LTE (maximal 50 MBit/s) für 30 Euro pro Monat oder der "Super­funk", der die glei­chen Leis­tungen wie die "Mittel­welle" bietet, dafür aber 8 GB Daten­volumen enthält und 40 Euro im Monat kostet. Die Diffe­renz zwischen diesen Preisen und im Markt mögli­chen Discounter-Ange­boten will WEtell in nach­haltige und umwelt­orien­tierte Projekte und Produkte stecken.

Mobil­funk­gutscheine verfügbar