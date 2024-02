Preiserhöhung bei WELTplus: So bleibt das Abo weiter billig

Preiserhöhung bei WELTplus

Bild: Axel Springer SE Im Zeit­alter stetig sinkender Aufla­gen­zahlen bei Print-Zeitungen hat der Springer-Verlag - vergli­chen mit anderen Medien - schon recht früh damit begonnen, Geld mit Digi­tal­abos zu verdienen. Schon 2012 führte der Online-Auftritt der WELT als erste über­regio­nale Tages­zei­tung in Deutsch­land ein Bezahl­modell ein, 2013 folgte ein Bezahl­system bei BILD online.

Lange Zeit gehörten WELTplus und BILDplus noch zu den vergleichs­weise bezahl­baren Digi­tal­abos mit Tarifen unter 10 Euro monat­lich. Zum Vergleich: Die ZEIT verlangt schon 5,80 Euro pro Woche, der Spiegel 4,99 Euro wöchent­lich, die FAZ 2,95 Euro pro Woche, die SZ 11,99 Euro pro Monat und die NZZ 12,45 Euro monat­lich. Doch nun dreht auch der Springer-Verlag an der Preis­schraube.

Bild: Axel Springer SE Bestehende Abon­nenten von WELTplus haben in dieser Woche eine E-Mail mit folgendem Text erhalten:

Dafür steht WELTplus: 2024 wird ein ereig­nis­rei­ches Jahr: Land­tags­wahlen im Osten, Euro­pawahl oder die Präsi­dent­schafts­wahl in den USA. WELTplus garan­tiert Ihnen tief­grün­dige Analysen, inves­tiga­tive Beiträge und mutige Debatten. Unsere konti­nuier­lichen Verbes­serungen bieten Ihnen den besten Service, inklu­sive neuer exklu­siver News­letter und einer verbes­serten WELT News App. Bleiben Sie stets infor­miert und tauschen Sie sich in unserer Commu­nity aus - für ein umfas­sen­deres Verständnis und eine aktive Teil­nahme am Welt­geschehen.