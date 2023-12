Endspurt: iPhone 15 Pro mit o2-Vertrag zu gewinnen

Am vierten Advent wurden ein Xiaomi 13T Pro (gespon­sert von Voda­fone), eine glas­faser­fähige "FRITZ!Box 5590 Fiber" und ein T-Phone Pro verlost. Die Gewinner wurden bereits per E-Mail infor­miert.

Damit sind die ersten vier Runden unseres dies­jäh­rigen Weih­nachts­gewinn­spiels beendet.

Letzte Chance: iPhone 15 Pro mit o2-Vertrag oder T-Phone Pro mit T-Tablet zu gewinnen

Zu gewinnen: Ein iPhone 15 Pro mit 256 GB Speicher, gesponsert von o2 oder ein T-Phone Pro zusammen mit T-Tablet gesponsert von der Telekom.

Images licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de Jetzt gibt es für alle noch die große Chance auf den Haupt­gewinn am 26. Dezember. Noch bis einschließ­lich 2. Weih­nachts­fei­ertag verlosen wir ein iPhone 15 Pro mit 256 GB Spei­cher­platz an Bord, gespon­sert von o2-Telefónica, in Verbin­dung mit einem für zwei Jahre kosten­freien Mobil­funk­ver­trag (Tele­fonie, SMS, Daten­über­tra­gung) inklu­sive 5G.

Als zweiten Preis gibt es ein Bundle aus T-Phone Pro und T-Tablet, beide 5G fähig und frei von SIM-Lock, also mit jedem Netz nutzbar.

Wer diese Chance noch ergreifen möchte: Die Teil­nahme erfolgt auf unserer Webseite www.teltarif.de/gewinn­spiel durch Anmel­dung für den wöchent­lich erschei­nenden News­letter und das Beant­worten einer einfa­chen Frage. Die rich­tige Antwort finden Sie garan­tiert in unseren Nach­richten und Ratge­ber­seiten auf teltarif.de. Anmel­deschluss ist Dienstag, der 26. Dezember 2023 um 23:59:59 Uhr.

Die teltarif.de-Redak­tion drückt die Daumen.