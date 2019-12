Gut und günstig: Lohnenswerte Mittelklasse-Handys

Smart­phones sind gern gese­hene Gäste für den Gaben­tisch, dabei müssen Sie nicht allzu tief in die Tasche greifen, um Ihren Lieben eine Freude zu machen. In der Mittel­klasse im Preis­bereich zwischen 150 und 300 Euro gibt es viele Modelle, die über erstaun­lich gute Displays, Kameras und viel Spei­cher verfügen. Wir haben uns auf die Suche nach den span­nendsten Midrange-Tele­fonen gemacht. Um einen gewissen Komfort zu gewähr­leisten, berück­sich­tigten wir nur Smart­phones mit mindes­tens 32 GB Flash, zwei oder mehr rück­seitigen Kameras und Android 9.0 Pie.

Güns­tige Mittel­klasse-Handys als Last-Minute-Geschenk

In weniger als zwei Wochen steht Weih­nachten vor der Tür, im Alltags- und Arbeits­stress fällt es oft schwer, sich durch den Dschungel an Ange­boten zu kämpfen. Smart­phones sind sowohl als Kommu­nika­tions­werk­zeug als auch Multi­media­zentrale und Kompakt­kamera-Ersatz nütz­liche Begleiter in jeder Alters­klasse. Eine Mittel­klasse-Vari­ante reicht für die meisten Bedürf­nisse aus und eignet sich beson­ders gut als anspruchs­vollen Einstieg oder Zweit­gerät. Die Prozess­orge­schwin­digkeit ist in der Regel flotter, die Bild­schirme meist schärfer, die Kamera-Ausstat­tung flexi­bler und der Spei­cher üppiger als bei den noch güns­tigeren Handys.

Klicken Sie einfach auf das Bild um zum ersten Mittel­klasse-Smart­phone zu gelangen.

