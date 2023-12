teltarif.de wünscht ein gesegnetes Weihnachtsfest

Frohe Weihnachten!

picture alliance/dpa Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu. Wieder einmal ist es Zeit, dass wir vom ganzen teltarif.de-Team Danke sagen: Danke an Sie, liebe Lese­rinnen und Leser, dass Sie uns weiterhin die Treue halten!

Auf jeden Fall freuen wir uns, Ihnen auch über die Weih­nachts­fei­ertage aktu­elle Meldungen, span­nende Hinter­grund­berichte und nütz­liche Ratgeber präsen­tieren zu dürfen.

Sparen und Gewinnen

Noch immer leben wir in einer Zeit, in der bei zahl­rei­chen Haus­halten Sparen ange­sagt ist: In den vergan­genen Wochen haben wir immer wieder darauf hinge­wiesen, wie Sie günstig an Weih­nachts­geschenke für Technik-Lieb­haber kommen. Und selbst­ver­ständ­lich werden Sie auch bei unseren Tarif­ver­glei­chen sicher immer wieder eine Möglich­keit finden, den einen oder anderen Euro zu sparen.

picture alliance/dpa Und wenn Sie noch bei unserem teltarif.de-Weih­nachts­gewinn­spiel mitma­chen möchten, besteht heute noch die Möglich­keit dazu. Alle Mitspieler, die sich bis Mitter­nacht am 24. Dezember ange­meldet haben, nehmen auto­matisch an der großen Schluss­zie­hung teil, die am 27. Dezember statt­findet. Dort kann ein iPhone 15 Pro (256 GB, space black) mit 24 Monate lang kosten­freiem "o2 Mobile M"-Mobil­funk­ver­trag oder ein Bundle aus dem T-Phone Pro und T-Tablet (gespon­sert von der Deut­schen Telekom) gewonnen werden. Also am besten gleich mitma­chen und mit etwas Glück gewinnen.

Zeit für Entspan­nung und Gemein­schaft

Die Themen­viel­falt von teltarif.de konnten wir für Sie in den vergan­genen Jahren stetig ausbauen: Neben Meldungen und Ratge­bern zu Tarifen und Geräten sowie aktu­ellen Tests berichten wir in den vergan­genen Jahren zuneh­mend über Strea­ming-, Radio- und TV-Themen sowie über mobile Bezahl-Services und Banking-Dienste. Im Jahr 2024 steht beispiels­weise das Ende der Abrech­nung der TV-Kabel­gebühren über die Miet­neben­kosten an - das Neben­kos­ten­pri­vileg fällt. Das wird nur eines der Themen sein, zu dem Sie auf teltarif.de regel­mäßig lesen werden. Andere wich­tige Themen sind der Ausbau der Glas­faser- sowie der Mobil­funk­netze.

Aber nun wünschen wir Ihnen und ihren Lieben erst einmal ein paar frohe, fried­liche und besinn­liche Weih­nachts­tage! Und egal, ob große oder kleine Geschenke unterm Baum liegen: Lassen Sie es sich gut gehen, genießen Sie die freien Tage mit einem leckeren Weih­nachts­schmaus, guter Gemein­schaft mit Familie und Freunden und viel­leicht auch mal einem entspan­nenden Film oder einer span­nenden Serie.

Ein Teil des teltarif.de-Teams im Dezember 2023

Bild: teltarif.de Das ganze teltarif.de-Team wünscht Ihnen ein frohes und geseg­netes Weih­nachts­fest!