Liebe Lese­rinnen und Leser, haben Sie schon einmal so eine unge­wöhn­liche Advents­zeit erlebt wie in diesem Jahr? Wir bei teltarif.de auch nicht. Mitten in der Vorweih­nachts­zeit mussten plötz­lich viele Fach­han­dels­geschäfte schließen. Nachdem Sie hoffent­lich von der Lektüre unserer umfang­rei­chen Kauf-Ratgeber profi­tiert und Preise im Internet vergli­chen haben, bestellten viele von Ihnen vermut­lich den Groß­teil der Weih­nachts­geschenke im Internet. Das war bei uns auch der Fall. teltarif.de wünscht frohe Weihnachten

Bild: dpa, Bearbeitung: teltarif.de Aber eigent­lich hatte es doch auch etwas Gutes: Das hekti­sche Gerenne durch über­füllte Fußgän­ger­zonen und Einkaufs­zen­tren mit Park­platz­suche, Abstands- und Hygiene-Geboten war damit schon deut­lich früher vorbei als ursprüng­lich geplant. Viel­leicht haben Sie die freien Abende statt­dessen wieder einmal mehr mit Plätz­chen backen verbracht als in den Vorjahren? Oder vermehrt in den aktu­ellen Meldungen, Tarif­ver­glei­chen und Hinter­grund­berichten auf unserer Webseite oder in unserer News-App für Android und iOS geschmö­kert?

Lassen Sie es sich gut gehen!

Die unver­hofft ange­ord­nete "Auszeit" hat einige von Ihnen viel­leicht auch dazu bewogen, einmal darüber nach­zudenken, was im Leben wirk­lich wichtig ist und was auch abseits tagtäg­licher Schre­ckens­mel­dungen und sich ständig ändernder Erlasse und Vorgaben im Leben wohl­tuend konstant bleibt.

Wir von teltarif.de haben uns beispiels­weise auch in diesem Jahr von den aktu­ellen Ereig­nissen keines­wegs abschre­cken lassen, sondern auch in heraus­for­dernden Zeiten an dem fest­gehalten, was die unver­han­del­bare DNA von teltarif.de ist: Sie als unsere Leser stets unab­hängig mit aktu­ellen, span­nenden und inter­essanten Infor­mationen aus den Berei­chen Tele­kom­muni­kation, Internet, Hard­ware, Strea­ming, Verbrau­cher­schutz und Unter­hal­tungs­elek­tronik zu versorgen. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern - und dafür haben wir auch von Ihnen viel Zuspruch und Lob bekommen, für das wir uns an dieser Stelle ganz herz­lich bedanken.

Auch über die Feier­tage werden wir Sie natür­lich mit aktu­ellen Meldungen und inter­essanten Hinter­grund­berichten versorgen. Falls bei Ihnen ein neues Smart­phone oder Tablet unter dem Weih­nachts­baum lag, werden wir Ihnen dabei helfen, dieses einzu­richten und die Daten vom alten Smart­phone zu über­nehmen. Und wenn Sie für entspannte Stunden auf dem Sofa etwas Unter­hal­tung benö­tigen, werden wir Ihnen natür­lich den ein oder anderen Tipp aus unserem Strea­ming-Bereich geben.

Auf jeden Fall wünschen wir Ihnen und Ihren Lieben ein gesundes, frohes, besinn­liches und geseg­netes Weih­nachts­fest. Lassen Sie es sich gut gehen, nehmen Sie sich auch einmal bewusst eine Auszeit. Und wenn Sie möchten: Denken Sie wie wir viel­leicht einmal darüber nach, was die schönen Dinge in Ihrem Leben sind, die unver­han­delbar und konstant bleiben - und freuen Sie sich daran!

Ihr Team von teltarif.de