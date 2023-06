wedo sports: Das bietet der kostenfreie Sportkanal

Der Video-on-Demand- und FAST-Channel-Anbieter wedotv baut sein Sender­port­folio mit wedo sports aus: Der kosten­freie, werbe­finan­zierte Sport­kanal star­tete heute (20. Juni 2023) auf einigen Strea­ming-Platt­formen im deutsch­spra­chigen Raum.

Zum Start ist wedo sports bei Zattoo, waipu.tv, LG Chan­nels, Vidaa und im Internet sowie über alle wedotv-Apps zu empfangen. Weitere Platt­formen sollen laut Veran­stalter in Kürze folgen.

Pfer­desport und Segeln

wedo sports gestartet

Quelle: wedo tv, Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Der neue Free-TV-Sender über­trägt alle großen deut­schen und inter­natio­nalen Pfer­derennen live, darunter den Bree­ders' Cup, die höchst­dotierte Renn­ver­anstal­tung der USA. Den Auftakt macht das tradi­tions­reiche Royal-Ascot-Pfer­detur­nier, das vom 20. bis 24. Juni 2023 in Groß­bri­tan­nien statt­findet. Eben­falls live über­trägt wedo sports die Wett­bewerbe der Deut­schen Segel Bundes­liga, der Sailing Cham­pions League und weiterer Segel-Ligen.

Ein High­light sei laut Sender­angaben die Live-Über­tra­gung der inter­natio­nalen Segel­meis­ter­schaft SailGP 2023, die am 16. und 17. Juni mit dem United States Sail Grand Prix in Chicago in ihre die Saison gestartet ist. Erst­mals in der Geschichte der welt­weit führenden Profi­serie ist eine deut­sche Crew dabei: Mit im Team von Thomas Riedel sind der vier­fache Formel-1-Welt­meister Sebas­tian Vettel und der zwei­fache Olympia-Bron­zeme­dail­len­gewinner im Segeln Erik Heil.

Sende­reihen von Fußball bis Formel 1

Eben­falls Teil des deutsch­spra­chigen 24-Stunden-Programms von wedo sports sind wöchent­liche Sende­reihen mit den Höhe­punkten aus Fußball, Formel 1, E-Sport, Kampf­sport und weiteren Sport­arten. Hinzu kommen Doku­men­tationen über Stars wie Tiger Woods, David Beckham und Michael Schu­macher, welt­bekannte Mann­schaften wie Manchester United und berühmte natio­nale Vereine.

"Der Start von wedo sports ist ein weiterer Baustein unserer Stra­tegie, ein umfang­rei­ches Programm­angebot für Zuschauer im deutsch­spra­chigen Raum zu schaffen", sagte Philipp Roter­mund, Co-CEO und Gründer von wedotv. "Wir verzeichnen starkes Inter­esse von Zuschauern und Werbe­trei­benden an den Spor­tin­halten unseres AVoD-Flagg­schiffs wedotv in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz, so dass die Schaf­fung eines eigen­stän­digen FAST-Chan­nels für Sport­fans in diesem Markt der logi­sche nächste Schritt ist. Als Teil unserer Expan­sions­stra­tegie schauen wir uns auch weitere Märkte für wedo sports an."

Auch der Sport­streamer Zattoo strahlt inzwi­schen drei kosten­lose FAST-Chan­nels aus.