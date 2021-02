web.de: Neue Allnet-Flat mit 12 GB LTE-Volumen

12-GB-Flat bei web.de

Screenshot: teltarif.de, Quelle: web.de web.de hat einen neuen Smart­phone-Tarif einge­führt, der ab sofort über die Webseite der United-Internet-Marke gebucht werden kann. Die Allnet-Flat 12 GB bietet - wie der Name schon vermuten lässt - eine Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand sowie monat­lich 12 GB unge­dros­seltes Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang über GPRS, UMTS und LTE.

Für die mobile Internet-Nutzung stehen maximal 21,6 MBit/s im Down­stream zur Verfü­gung. Hat der Kunde die 12 GB High­speed-Volumen verbraucht, so wird die Perfor­mance des Online-Zugangs für den Rest des jeweils aktu­ellen Abrech­nungs­zeit­raums auf 64 kBit/s redu­ziert. Neben Deutsch­land kann der Tarif auch im Ausland genutzt werden. Wie in der Regu­lie­rung vorge­sehen, fallen in EU- und EWR-Ländern keine zusätz­lichen Kosten an.

Der Vertrag wird im Mobil­funk­netz der Telefónica reali­siert und schlägt dauer­haft mit einer monat­lichen Grund­gebühr von 16,99 Euro zu Buche. Das heißt, der Grund­preis bleibt auch nach Ablauf der zwei­jäh­rigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit unver­ändert. Eine Akti­vie­rungs­gebühr berechnet web.de im Rahmen einer Aktion derzeit nicht. Bei GMX soll der Tarif in den kommenden Tagen eben­falls erhält­lich sein.

web.de und GMX: Kein Anschluss­preis in allen Tarifen

12-GB-Flat bei web.de

Screenshot: teltarif.de, Quelle: web.de Die Befreiung von der Anschluss­gebühr gilt nicht nur für den neuen Akti­onstarif, sondern für alle Smart­phone-Tarife von web.de und GMX. Die drei "klei­neren" Tarife sind bei beiden Marken inhalts­gleich erhält­lich. Die Allnet-Flat mit 4 GB monat­lichem High­speed-Volumen kostet 7,99 Euro monat­liche Grund­gebühr. Für monat­lich 2 Euro mehr steigt die in jedem Abrech­nungs­zeit­raum verfüg­bare Daten­menge auf 6 GB.

Als weitere Alter­native bieten web.de und GMX eine Allnet-Flat mit 8 GB unge­dros­seltem Surf-Volumen pro Monat an. Dieser Tarif kostet 11,99 Euro monat­liche Grund­gebühr. Für alle Verträge gilt eine 24-mona­tige Mindest­lauf­zeit. Die Grund­preise bleiben dauer­haft - auch nach der Mindest­ver­trags­lauf­zeit - unver­ändert.

Wenn Sie sich für einen neuen Mobil­funk­ver­trag oder eine Prepaid­karte inter­essieren, werfen Sie doch einmal einen Blick auf unseren Tarif­ver­gleich. Hier können Sie Ihr Wunsch­netz auswählen und die Inklu­siv­leis­tungen auswählen, die Sie wirk­lich benö­tigen. Im Anschluss erhalten Sie eine Über­sicht zu den Tarifen, die sich für Ihre Bedürf­nisse am besten eignen.