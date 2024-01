Google und Samsung planen großes Smartwatch-Update

WearOS 5 in Planung

Foto: Samsung, Logo: Google, Montage: teltarif.de Google und Samsung arbeiten bei der Entwick­lung von Smart­watch-Betriebs­sys­temen seit einigen Jahren zusammen. Mit WearOS 3 ist vor drei Jahren ein großes Update veröf­fent­licht worden. Im vergan­genen Jahr wurde mit WearOS 4 die erste Aktua­lisie­rung ausge­lie­fert. Einem Bericht des Online­maga­zins 9to5google zufolge werden Google und Samsung auch in diesem Jahr eine neue Haupt­ver­sion der Smart­watch-Firm­ware veröf­fent­lichen. In diesem Jahr ist demnach WearOS 5 an der Reihe.

Galaxy Watch 7 wird erste Uhr mit neuer WearOS-Version

Auch ein wahr­schein­licher Termin für die Veröf­fent­lichung der neuen Betriebs­system-Version steht bereits fest: Die Soft­ware könnte zusammen mit der Galaxy Watch 7 von Samsung ausge­lie­fert werden. Die Uhr wird voraus­sicht­lich im Juli oder August zusammen mit neuen Foldables vorge­stellt und wenige Wochen später auf den Markt gebracht. Wenige Wochen später könnte WearOS 5 auch als Update für ältere Handy-Uhren bereit­gestellt werden.

Ähnlich war es bereits im vergan­genen Jahr, als WearOS 4 zusammen mit der Samsung Galaxy Watch 6 veröf­fent­licht wurde. Kurze Zeit später war die neue Soft­ware auch für die Galaxy Watch 4 und 5 verfügbar. Span­nend bleibt die Frage, wie lange Google und Samsung ihre Smart­watches mit neuen Betriebs­system-Versionen versorgen. Es ist kaum vorstellbar, dass die Gadgets eben­falls eine Sieben-Jahre-Update-Garantie bekommen, wie es bei den aktu­ellen Smart­phones der beiden Konzerne der Fall ist.

WearOS 5 mit Android 14 als Basis

WearOS 5 soll Android 14 als Basis haben. Das erscheint schlüssig, zumal es sich um die Version des Smart­phone-Betriebs­sys­tems handelt, die auch zum Markt­start der Samsung Galaxy Watch 7 voraus­sicht­lich noch aktuell sein wird, auch wenn in den kommenden Wochen die erste Entwickler-Vorschau-Version von Android 15 zu erwarten ist.

Keine Infor­mationen gibt es bisher dazu, welche neuen Funk­tionen das neue Betriebs­system WearOS 5 mit sich bringen wird. Denkbar wäre, dass Google Details auf seiner Entwick­ler­kon­ferenz verrät, die voraus­sicht­lich im Mai statt­finden wird. Vor drei Jahren wurde die Google I/O auch zur Vorstel­lung des WearOS-Relaunchs genutzt.