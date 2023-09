Ausprobiert: WearOS 4 auf der Samsung Galaxy Watch 4

Samsung bietet das aktu­elle Smart­watch-Betriebs­system WearOS 4 zusammen mit der Benut­zer­ober­fläche One UI 5 jetzt auch für die Galaxy Watch 4 und die Galaxy Watch 5 an. Mit noch älteren Handy-Uhren des korea­nischen Herstel­lers ist das Update nicht kompa­tibel, weil diese noch auf dem Tizen-Betriebs­system basierten. Erst mit der vor gut zwei Jahren veröf­fent­lichten Galaxy Watch 4 erfolgte der Wechsel auf die gemeinsam mit Google entwi­ckelte WearOS-Platt­form. Großes Update für die Samsung Galaxy Watch 4

Foto: teltarif.de

Vor wenigen Tagen signa­lisierte eine in unserer Redak­tion genutzte Samsung Galaxy Watch 4, dass das Update zur Instal­lation bereit­steht. Dabei gab es zwei Optionen: entweder die sofor­tige Instal­lation oder das Upgrade in der Nacht, wenn die Uhr gerade nicht aktiv verwendet wird. Wir haben die neue Soft­ware sofort instal­liert und mussten die Smart­watch hierfür nicht einmal ablegen. Wenn der Akku ausrei­chend aufge­laden ist, kann die Uhr am Arm verbleiben, während das Update instal­liert wird.

Umstieg auf neue Firm­ware schnell erle­digt

Der Umstieg auf WearOS 4 und One UI 5 war inner­halb von weniger als einer halben Stunde erle­digt. Alle Daten und Einstel­lungen - auch für das verwen­dete Ziffern­blatt - blieben erhalten. Das gleiche gilt für die Kredit­karten, die zur Nutzung von Google Pay hinter­legt waren. Samsung Pay stand eben­falls wieder zur Verfü­gung. Update-Info in der Galaxy Wearable App

Screenshot: teltarif.de In den ersten Minuten nach der Instal­lation der neuen Betriebs­system-Version reagierte die Samsung Galaxy Watch 4 nur sehr langsam auf Eingaben. Die Soft­ware ruckelte vor sich hin und der Akku­ver­brauch war erheb­lich höher als gewohnt. Das ist kein Grund zur Beun­ruhi­gung. Nach etwa einer halben Stunde reagiert die Smart­watch wieder genauso schnell auf Eingaben wie früher und auch der Akku­ver­brauch norma­lisiert sich wieder.

Modi und Routinen: Feature läuft noch nicht rund

Eine der Neue­rungen, die das Update mit sich bringt: Die von Samsung-Smart­phones bekannten Modi und Routinen sind jetzt auch auf der Uhr verfügbar. Der Anwender kann entscheiden, ob für die Galaxy Watch eigene Einstel­lungen gelten oder ob die Konfi­gura­tion vom Smart­phone über­nommen werden soll. Verbindung zwischen Uhr und Handy muss temporär getrennt werden

Screenshot: teltarif.de Das Feature funk­tio­niert in unserem Fall leider nicht so, wie erwartet. Am Smart­phone für einen bestimmten Modus ausge­blen­dete Apps signa­lisieren auf der Uhr nun dennoch einge­hende Nach­richten - ein Manko, das an die Fokus-Einstel­lungen bei Apple-Geräten erin­nert. Samsung konnte das aber bisher besser, als die Modi-Konfi­gura­tion am Handy vorge­nommen werden musste.

Akku­stand für alle mobilen Geräte über­prüfen

Abseits dessen bringt WearOS 4 eine neue Akku-Kachel mit sich, auf der man den Akku­stand nicht nur für die Uhr, sondern auch für das Handy und ggf. für die Galaxy Buds ablesen kann. Über eine Timer-Kachel ist ein schnel­lerer Zugriff auf den Timer möglich. Dazu kommen Gesund­heits- und Fitness-Features wie ein verbes­sertes Schlaf-Coaching, die auto­mati­sche Aufzeich­nung von Radfahr-Trai­nings und Infor­mationen zum Puls während des Lauf­trai­nings.

Apps lassen sich jetzt auch in Ordnern orga­nisieren, um eine bessere Über­sicht zu bekommen. Verbes­serungen verspricht Samsung auch für die Daten­siche­rung von der Smart­watch und die Verbin­dung der Uhr mit einem neuen Mobil­telefon. Das konnten wir noch nicht testen, zumal das Gadget bereits mit einem Samsung Galaxy S23 Ultra kombi­niert wurde und vorerst kein Umstieg auf ein anderes Handy vorge­sehen ist.

Schon im Sommer 2022 hatte Samsung ein größeres Update für die Galaxy Watch 4 veröf­fent­licht.