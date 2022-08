Smartwatch-Daten sichern: Backup für Wear OS in Arbeit

Google arbeitet an einem Backup für sein Smart­watch-Betriebs­system Wear OS. Bislang ist es nur umständ­lich möglich, ein Koppeln der schlauen Uhren mit einem anderen Mobil­gerät ohne Daten­ver­lust durch­zuführen. Soll der Zeit­messer mit einem neuen Smart­phone verbunden werden, steht für diesen ansonsten ein Zurück­setzen auf die Werks­ein­stel­lung an der Tages­ord­nung.

Im Quell­code des neuesten Updates der Google Play Services gibt es Hinweise auf die kommende Backup-Funk­tion. Dabei soll es mehrere Einstel­lungen geben. Als Methode für die Siche­rung ist Google One aufge­führt.

Backup für Wear OS könnte bevor­stehen

Wear OS könnte bald Backups haben

Bild: Google Google hat noch einige Baustellen in seiner Uhren-Platt­form Wear OS, eine davon, nämlich ein Backup, scheint bald fertig zu werden. Durch die xda-deve­lopers stießen wir auf dazu­gehö­rige Code­zeilen. Diese finden sich in der APK-Datei von Google Play Services Version 22.32.12 Beta wieder. Dort sind diverse Einträge über die optio­nale Siche­rungs­funk­tion enthalten. So heißt es beispiels­weise: „Sichere dein Gerät mit Google One“. Bekann­ter­maßen handelt es sich bei Google One um den kosten­pflich­tigen Abon­nement­dienst des Such­maschi­nen­kon­zerns. Dieser beinhaltet unter anderem mehr Spei­cher­platz für den Cloud-Service Google Drive und ein VPN.

Ein Eintrag, dass ein Backup von Wear OS auch mit der kosten­losen Google-Mitglied­schaft möglich ist, exis­tiert aktuell nicht. Even­tuell inte­griert das Entwick­ler­studio den Code für diese Methode zu einem späteren Zeit­punkt. Sind die Daten der Uhr dann in der Cloud gespei­chert, lassen sie sich nach der Koppe­lung des Zeit­mes­sers mit einem anderen Smart­phone wieder aufspielen.

Wear OS: Momentan ist verlust­freier Handy-Wechsel umständ­lich

Die xda-deve­lopers veröf­fent­lichten vor rund fünf Jahren einen Ratgeber für einen Handy-Wechsel an einer Wear-OS-Smart­watch. Allem Anschein nach exis­tiert immer noch keine elegan­tere Lösung ohne Daten­ver­lust. Ein Computer und die Entwick­ler­werk­zeuge Android Debug Bridge (ADB) sind zwin­gend erfor­der­lich.

Es müssen außerdem eine Reihe von Codes in der Konsole einge­geben werden. Entspre­chende Modi­fizie­rungen geschehen auf eigene Verant­wor­tung.

Neben dem Galaxy Z Fold 4 und dem Galaxy Z Flip 4 wurde auch die neue Galaxy Watch 5 kürz­lich von Samsung vorge­stellt.